Thiago: "Auf diesen Moment gewartet"

Mike Egerton via www.imago-images.de

Thiago wechselte vom FC Bayern zum FC Liverpool

Der Wechsel von Thiago vom Champions-League-Sieger FC Bayern zum FC Liverpool ist endgültig unter Dach und Fach.

Nur 24 Stunden, nachdem der FC Bayern den Transfer bestätigte, landete der Spanier in Liverpool. Kurz nach der Ankunft machten im Netz erste Videoaufnahmen des Spielmachers auf der Insel die Runde.

Am frühen Nachmittag erreichte Thiago schließlich das Vereinsgelände der Reds, um einen "Langzeitvertrag" zu unterschreiben, wie der Klub mitteilte. Zahlreiche Fans suchten sich einen erhöhten Stand, um über den Zaun hinweg einen Blick auf den Neuzugang zu erhaschen. Auch erste Liverpool-Trikots mit dem Namen des Spaniers wurden schon gesichtet.

"Es ist ein überragendes Gefühl. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und bin sehr, sehr glücklich hier zu sein", sagte der Reds-Neuzugang zu seinem Wechsel. Mit den Engländer will Thiago nun "alle Ziele erfüllen und so viele Titel wie möglich gewinnen". Wie schon in München trägt Thiago künftig die Rückennummer 6.

Der Mittelfeldspieler hatte sich schon am Freitagmittag in einer Videobotschaft von Fans und Verantwortlichen des FC Bayern verabschiedet. "Ich habe die schwierigste Entscheidung meiner Sportgeschichte getroffen, ich werde diese Kapitel in diesem wunderbaren Klub schließen, in dem ich in den letzten sieben Jahren als Spieler gewachsen bin."

Bereits am Donnerstag hatte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber "Bild Live" bestätigt, dass sich der deutsche Rekordmeister "mit dem FC Liverpool final geeinigt hat. Es war der große Wunsch von Thiago, zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues zu machen".

Laut "Sky Sports" soll Thiago beim englischen Meister einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Liverpool bezahle einen Sockelbetrag von rund 22 Millionen Euro für Thiago, berichtete die "BBC". Hinzu können Bonuszahlungen von bis zu knapp acht Millionen Euro kommen.

Gareth Bale in London angekommen

Noch vor Thiago landete in der England indes der Waliser Gareth Bale. Der bei Real Madrid aussortierte Superstar wird zu seinem Ex-Klub aus Tottenham zurückkehren.

Schon kurz nachdem Bale mit seinem Privatjet auf dem Flughafen landete, gab es die ersten Videomitschnitte von seiner Ankunft.

Gareth Bale & Sergio Reguilon on their way to Tottenham Hotspur's training ground to sign for the club! ✍️ pic.twitter.com/hICgNSO455 — Football Daily (@footballdaily) 18. September 2020

Gemeinsam mit Bale wird auch Abwehrspieler Sergio Reguilón zu den Spurs wechseln. Für den 23-Jährigen haben die Königlichen aus Madrid ebenfalls keine Verwendung mehr.