Haaland führt BVB zum Sieg gegen Gladbach

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Erling Haaland (l.) gelangen zwei Tore für den BVB gegen Gladbach

Borussia Dortmund hat die Jagd auf Serienmeister Bayern München erfolgreich eröffnet. Der Vizemeister besiegte im Topspiel zum Auftakt der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach verdient mit 3:0 (1:0) und baute damit eine bemerkenswerte Serie aus: Es war der zwölfte Pflichtspielerfolg des BVB gegen die Gladbacher in Folge.

Der erst 17-jährige Giovanni Reyna (35.) brachte die Gastgeber vor 9300 Zuschauern mit seiner Bundesliga-Torpremiere in Führung. Torjäger Erling Haaland sorgte mit einem Doppelpack (54., Foulelfmeter nach Videobeweis und 77.) für die Entscheidung.

"Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, Gladbach hat das gut gemacht und nur wenig Räume gegeben", gab Innenverteidiger Mats Hummels nach der Partie bei "Sky" zu Protokoll: "Wir wissen halt, dass wir bei unserer Qualität vorne oft zu Chancen kommen."

Trainer Lucien Favre nahm gegenüber dem lockeren Pokalerfolg bei Drittligist MSV Duisburg (5:0) nur eine Änderung vor. Roman Bürki kehrte nach seinen Hüftproblemen für Marwin Hitz ins Tor zurück.

Gäste-Coach Marco Rose überraschte mit einer defensiveren Variante. Dabei saß der zuletzt formstarke Patrick Herrmann zunächst nur auf der Bank. Insgesamt bot Rose nur drei nominelle Offensivkräfte in seiner Startelf auf.

BVB muss Hazard-Ausfall kompensieren

Diese Maßnahme fruchtete allerdings zunächst. Die Gäste ließen die Hochbegabten des BVB nicht zu ihrem gefürchteten Tempospiel kommen und hatten aus einer stabilen Abwehr heraus viel Kontrolle. Die Dortmunder suchten vergeblich die Lücke und mussten zudem schon früh umstellen. Der Ex-Gladbacher Thorgan Hazard humpelte mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld, er wurde durch Felix Passlack ersetzt (19.).

Das Offensivspiel der Gastgeber nahm dennoch langsam Schwung auf. Haaland boten sich die ersten Gelegenheiten (21., 22.). Gladbach war zwar weiterhin gut im Spiel, gefährlich wurde die Elf vom Niederrhein im ersten Durchgang aber nur selten. Kapitän Lars Stindl tat sich in der Sturmspitze gegen die von Mats Hummels gut organisierte Dortmunder Dreierkette schwer. Bei der Chance von Jonas Hofmann reagierte Bürki zudem stark (31.).

Danach drehten die Youngster des BVB auf. Jude Bellingham (17) bediente in seinem ersten Bundesligaspiel Reyna, und der US-Amerikaner ließ Torhüter Yann Sommer keine Chance. Jungstar Jadon Sancho hätte per Kopf vor der Pause fast noch erhöht (40.).

BVB-Konter zieht Gladbach den Zahn

Der BVB nahm den Schwung mit in den zweiten Durchgang. Nach einem Zweikampf zwischen Reyna und Rami Bensebaini entschied Schiedsrichter Felix Brych nach Ansicht der TV-Bilder auf Elfmeter. Nach kurzer Diskussion überließ Sancho Sturmpartner Haaland den Ball, der Norweger verwandelte sicher.

Rose reagierte auf den Zwei-Tore-Rückstand und brachte die in der Vorbereitung länger fehlenden Marcus Thuram und Alassane Pléa. Als später noch Herrmann kam, wurden die Gladbacher mutiger. Es mangelte oft aber an der Präzision. Haalands zweiter Treffer nach einem Konter beseitigte die letzten Zweifel am BVB-Erfolg.