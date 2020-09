Umworbener Dest noch nicht in München

via www.imago-images.de

Sergino Dest soll sich mit dem FC Bayern einig sein

Der FC Bayern hat es auf seiner Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar auf Sergino Dest von Ajax Amsterdam abgesehen. Doch die Münchner sind nicht allein in ihrem Werben um den Abwehrspieler. Auch andere Top-Klubs aus Europa haben ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen, allen voran der FC Barcelona. Das sind die neuesten Entwicklungen im Transferpoker:

Kein Dest-Besuch in München

Sticht Barca den FC Bayern aus?

Dest ist schon in München

FC Barcelona nun doch in der Pole?

FC Bayern und Ajax nähern sich an

Update 23.09.2020, 13:52 Uhr

Das Tauziehen um Sergino Dest wird immer kurioser! In den Sozialen Medien häufen sich widersprüchliche Meldungen, die behaupten, dass der US-Amerikaner am Mittwoch bereits wahlweise in München oder Barcelona weilt. Durchaus möglich, dass sich Fans beider Lager hier einen Spaß erlaubt haben.

Fakt ist nämlich: Dest befindet sich immer noch in Amsterdam, wo er am Vormittag mit seinen Ajax-Kollegen trainierte. Das machte der umworbene Youngster via Instagram deutlich. Es bleibt spannend ...

Update 23.09.2020, 09:49 Uhr

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Wasserstandsmeldungen zum Poker um Sergino Dest von Ajax Amsterdam. Nun vermeldet Oriol Domènech, Journalist beim katalanischen TV-Sender "Esport3", dass der Rechtsverteidiger zum FC Barcelona wechseln wird.

Demnach zahlt Barca 20 Millionen Euro für den 19-Jährigen an Ajax. Hinzu können Bonuszahlungen kommen. Der FC Bayern soll zuletzt "nur" knapp unter 20 Millionen Euro für Dest geboten haben.

Update 22.09.2020, 18:55 Uhr

Wie so oft in der jüngeren Vergangenheit, hat offenbar auch jetzt ein scheinbar belangloser Post in den Sozialen Medien den Gerüchten um einen Wechsel neue Nahrung gegeben. Diesmal mittendrin: Bayern-Flirt Sergino Dest und der Nockherberg in München.

Der Rechtsverteidiger versah seinen neusten Instagram-Post am Dienstag mit einer Ortsangabe. Zu lesen war dort "Paulaner Nockherberg", der Ort, an dem zur gleichen Zeit rein zufällig das traditionelle Lederhosen-Shooting des FC Bayern stattfand.

Ob Dest den Post bewusst oder nur aus Versehen mit der Ortsangabe versah, ist nicht bekannt. Nachdem das Foto auf den bekannten Plattformen die Runde machte, wurde die Ortsangabe wieder entfernt. Für die Fans im Netz war dennoch klar: Der FC Bayern hat das Rennen um den Rechtsverteidiger gegen den FC Barcelona für sich entschieden.

Update 22.09.2020, 15:18 Uhr

Mal soll der FC Bayern im Werben um Sergino Dest von Ajax Amsterdam die besseren Karten haben, mal werden dem FC Barcelona größere Chancen nachgesagt. Die Gerüchte um den Außenverteidiger schlagen beinahe stündlich eine andere Richtung ein - diesmal wieder zugunsten der Bayern.

"Sky" zufolge haben die Münchner ihr Angebot für den 19-Jährigen auf "knapp unter 20 Millionen Euro" aufgestockt. Zuvor wurde über eine Offerte um die zehn Millionen Euro spekuliert.

Eine Einigung mit Ajax soll zwar dennoch noch ausstehen, laut "Sky Sport" sind die Details eines Wechsels mit Dest hingegen bereits "komplett" geklärt.

Update 22.09.2020, 07:59 Uhr

Während die niederländische Zeitung "AD" am Montag noch schrieb, dass sich der FC Bayern und Ajax Amsterdam bei der Ablöse für Sergino Dest annähern und eine Einigung bevorstehen würde, berichtet der katalanische Fernsehsender "TV3", dass der FC Barcelona die besten Karten im Poker um den 19-jährigen Rechtsverteidiger hat.

Demnach sei Barca in der Pole Position, da der FC Bayern parallel noch mit einer Dest-Alternative verhandelt. Um wen es sich dabei handelt, verrät der Sender nicht. Neben Dest wurde zuletzt auch Max Aarons von Norwich City an der Säbener Straße gehandelt.

⚠️ SERGIÑO DEST, A PROP

🎙️ @XaviCampos:



🔊 "El Barça ha fet gestions amb club i entorn del jugador i s'hi posen bé"



🔊 "Dest negociava amb el Bayern, que oferia 10M€. L'Ajax en demana 25M€"



🔊 "Està més a prop del Barça perquè el Bayern negocia amb una alternativa"#OnzeE3 pic.twitter.com/X5GHXPqSx2 — Onze (@OnzeTv3) 21. September 2020

Update 21.09.2020, 15:49 Uhr

Erst in der vergangenen Woche soll der FC Bayern mit einem ersten Angebot für Sergino Dest an Ajax Amsterdam herangetreten sein - was die Niederländer jedoch entschlossen ablehnten.

Nun wagen die Münchner offenbar einen neuen Anlauf. Wie die niederländische Zeitung "AD" berichtet, hat der FC Bayern die Verhandlungen am Montag wieder aufgenommen. Eine Einigung habe es zwar noch nicht gegeben, die Kluft zwischen der Bayern-Offerte und den Ajax-Forderungen sei aber deutlich kleiner geworden. Dem Bericht zufolge steht ein Transfer nun kurz bevor.

Ajax fordert angeblich 20 Millionen Euro für Dest. Der FC Bayern hatte bislang aber wohl "nur" 15 Millionen Euro geboten.

Update 21.09.2020, 10:18 Uhr

Seit Wochen wird Sergino Dest von Ajax Amsterdam mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, derzeit soll der deutsche Rekordmeister mit den Niederländern um die Höhe der Ablöse feilschen. Allerdings hat sich bereits ein weiterer Spitzenklub aktiv in den Poker eingeschaltet: der FC Barcelona.

Treibende Kraft soll Barcas neuer Coach Ronald Koeman sein. Der 57-Jährige ist "Mundo Deportivo" zufolge ein großer Anhänger des US-Amerikaners und habe ihn zu seiner Zeit als Bondscoach davon überzeugen wollen, für Oranje zu kicken.

Beim Versuch, den 19-Jährigen nun zum FC Barcelona zu lotsen, muss Koeman nun aber wohl einige Hürden überwinden. Dem Bericht zufolge strebt Barca eine Leihe mit Kaufoption an, Ajax soll jedoch einen festen Deal für mindestens 20 Millionen Euro bevorzugen. Aufgrund der hohen Gehaltskosten im Kader sei die Situation bei den Katalanen ohnehin "kompliziert", heißt es.

Der FC Bayern soll hingegen immerhin 15 Millionen Euro bieten.

Update 18.09.2020, 10:18 Uhr

Während FC Bayern und Ajax Amsterdam noch um die Ablösesumme feilschen, haben sich die Verantwortlichen des deutschen Serienmeisters bereits mit Sergino Dest über mögliche Vertragsinhalte geeinigt.

Nach Informationen von "Bild" soll der 19-Jährige einen Kontrakt mit einer Laufzeit von vier Jahren unterschreiben, der eine Option auf ein fünftes Jahr beinhaltet.

Auch zum Poker um die Ablöse macht der Bericht genauere Angaben. Demnach haben die Münchner bislang zehn Millionen Euro geboten und außerdem weitere Bonuszahlungen offeriert, durch die die Summe noch auf bis zu 15 Millionen Euro steigen könnte.

Die Niederländer hingegen sollen eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro fordern, zu der ebenfalls noch Zusatzzahlungen kommen könnten.

Es wird eine Einigung in der Mitte erwartet. Durch die Einnahmen aus dem bevorstehenden Transfer von Thiago, die zwischen 27,5 und 30 Millionen Euro liegen sollen, hat der deutsche Rekordmeister mittlerweile etwas mehr finanziellen Spielraum, was auch Ajax nicht verborgen geblieben sein dürfte.

Update 18.09.2020, 07:21 Uhr

Noch ist der Transfer von Sergino Dest zum FC Bayern nicht in trockenen Tüchern. Derzeit feilschen die Münchner mit Ajax Amsterdam noch um die Ablösesumme. Während die Niederländer bis zu 30 Millionen Euro für ihr Juwel gefordert haben sollen, war der Triple-Sieger ursprünglich mit einem Gebot in Höhe von nur zehn Millionen Euro in den Poker eingestiegen. Beide Parteien sollen sich im Laufe der letzten Wochen aber angenähert haben.

Nach "Telegraaf"-Informationen weilten die Münchner am Dienstag zu Verhandlungen in Amsterdam und unterbreiteten Ajax eine Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro. Dieses Angebot habe der niederländische Rekordmeister jedoch abgelehnt, heißt es. Dass es zu einer Einigung kommen wird, gilt dennoch als wahrscheinlich.

Update 17.09.2020, 17:34 Uhr

Laut "Sky Sport" hat sich der FC Bayern bereits mit Sergino Dest auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Demnach wird der 19-Jährige einen Fünfjahresvertrag an der Säbener Straße unterzeichnen. Auch der niederländische "Telegraaf" berichtet von einem bevorstehenden Deal.

Update 17.09.2020, 12:59 Uhr

Offenbar gibt es einen Zweikampf um die Gunst von Sergino Dest. Neben dem FC Bayern München hat auch der FC Barcelona ein heißes Eisen im Feuer. Nach Informationen von "Bild" spricht die Berater-Agentur des Abwehrspielers derzeit sowohl mit den Spaniern als auch mit dem deutschen Serienmeister.

Laut spanischen Medien befinden sich die Gespräche mit Barca allerdings noch im Anfangsstadium.

Update 16.09.2020, 12:02 Uhr

Schon im Winter war der FC Bayern angeblich an einer Verpflichtung von Sergino Dest interessiert. Damals kassierten die Münchner jedoch noch eine Absage, da Ajax versuchen wollte, den Spieler von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen.

Dest selbst sieht seine Zukunft allerdings bei einem europäischen Spitzenklub, will der "Telegraaf" erfahren haben.

Mit einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers hätten die Münchner eine der noch offenen Baustellen behoben und damit einen Transferwunsch von Coach Hansi Flick erfüllt. Doch auch der FC Barcelona soll ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben.