Bericht: Zwei Endspiele für Schalke-Coach Wagner

via www.imago-images.de

David Wagner steht beim FC Schalke 04 gehörig unter Druck

Nach nur einem Spieltag hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 schon wieder auf Krisenmodus umgeschaltet. Die Aufbruchstimmung, welche zumindest kurzzeitig in der Saisonvorbereitung durch Gelsenkirchen rauschte, ist nach dem 0:8-Debakel beim FC Bayern München längst wieder verflogen.

Wie viel Zeit bleibt dem ohnehin schon angezählten Cheftrainer David Wagner noch, um die Königsblauen endlich wieder auf Kurs zu bringen? Fakt ist, dass die saisonübergreifende Bundesligabilanz von null Siegen, sechs Unentschieden und elf Niederlagen aus den letzten 17 Begegnungen die schlechteste der Schalker Vereinsgeschichte ist.

Wie die "Sport Bild" am Mittwoch berichtete, sei es der ursprüngliche Plan des mächtigen Schalker Aufsichtsrats gewesen, fünf Ligaspiele abzuwarten, um ein erstes stichhaltiges Resümee zu ziehen und erste seriöse Bewertungen vorzunehmen. Dies wäre nach dem Wochenende des 24. Oktober der Fall, wenn das Revierderby bei Borussia Dortmund ansteht.

Aktuell scheint Wagner aber weit davon entfernt zu sein, sich noch einen Monat garantiert im Amt halten zu können. Das Fachmagazin berichtet viel mehr über eine neue Frist, die derzeit auf Schalke diskutiert wird. Demnach könnte es nach dem 3. Spieltag am 3. Oktober - also Ende nächster Woche - zur Entlassung Wagners kommen, sollten sich die Leistungen und Resultate der Knappen in den Partien gegen Werder Bremen und RB Leipzig nicht deutlich verbessern.

Sollte der FC Schalke nach dem dritten Spieltag und der dann beginnenden zweiten Länderspielpause in dieser Saison noch immer am Tabellenende rangieren, könnte es das gewesen sein für den 48-jährigen Fußballlehrer, der seit knapp 15 Monaten im Amt bei S04 ist.

Die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger für Wagner an der Schalker Seitenlinie laufen derweil weiter auf Hochtouren. Neben den bereits gehandelten Sandro Schwarz, Marc Wilmots und Ralf Rangnick brachte die "Sport Bild" auch Dimitrios Grammozis ins Gespräch. Der Ex-Profi trainierte bis zum Ende der letzten Saison den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga und war zuvor jahrelang beim VfL Bochum als Co- und Jugendtrainer aktiv gewesen.