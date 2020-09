Nach Minus-Leistung: Wiese drischt auf Werder ein

nph / Rojahn via www.imago-images.de

Tim Wiese geht mit dem SV Werder hart ins Gericht

Exakt ein Bundesligaspiel hat genügt, um die vorsichtige Aufbruchstimmung bei Fast-Absteiger Werder Bremen wieder zu ersticken. Zu schlecht war die Leistung der Hanseaten beim Auftakt gegen Hertha BSC (1:4). Kult-Keeper Tim Wiese geht mit seinem Ex-Klub hart ins Gericht.

Auch der 38-Jährige war von der Minus-Leistung der Bremer am 1. Spieltag schockiert. Entsprechend deutlich fällt sein Urteil in der "Sport Bild" aus.

"Die Stimmung ist gleich wieder am Boden. Doch bei Werder haben sich alle lieb, es läuft alles so weiter wie bisher", kritisiert Wiese die Verantwortlichen an der Weser direkt.

Was der frühere Nationaltorhüter meint: Nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim hatte Trainer Florian Kohfeldt angekündigt, keine "Weiter so"-Mentalität mehr zuzulassen und jeden Hebel in Bewegung zu setzen, um wieder in die Spur zu finden. Allein - den großen Worten folgten kaum Taten.

Das sieht auch Wiese so, der die als Erfolg gefeierte Saisonvorbereitung ohne Niederlage als Hauptproblem betrachtet. "Es wurde nur gegen unterklassige Gegner oder Erstligisten aus wesentlich schwächeren Ligen gespielt. Da hieß es: Läuft doch alles super. Man hat sich von der Vorbereitung blenden lassen", so der einstige Bremer Fanliebling.

Werder Bremen vor Krisengipfel beim FC Schalke 04

Am kommenden Wochenende steht für die Grün-Weißen nun der erste Krisengipfel der jungen Spielzeit auf dem Programm. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 ist die Stimmung beim Gegner nämlich noch schlechter.

Sollten die Bremer auch in Gelsenkirchen leer ausgehen, dürfte die Diskussion um den in Fankreisen extrem umstrittenen Kohfeldt wieder Fahrt aufnehmen.

Der Coach hat ebenso wie Manager Frank Baumann kaum noch Kredit bei den Anhängern. Noch hält der Vorstand zu den sportlichen Entscheidungsträgern - doch wie lange noch?