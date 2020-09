Union schließt Startelfeinsatz von Max Kruse aus

O.Behrendt via www.imago-images.de

Max Kruse wird bei Union Berlin gegen Gladbach wohl nur von der Bank kommen

Stürmer Max Kruse ist ein Stück dichter an die Startelf des Fußball-Bundesligisten Union Berlin herangerückt.

"Für 90 Minuten ist er ganz sicher noch nicht bereit. Aber er ist weiter als noch vor einer Woche", sagte Trainer Urs Fischer vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Kruse, der wegen Problemen am Sprunggelenk in der Vorbereitung kaum mit der Mannschaft trainieren konnte, hatte bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag als Einwechselspielers sein Union-Debüt gefeiert.

In der laufenden Trainingswoche habe der Ex-Nationalspieler alle Einheiten "ohne Schmerzen" absolvieren können, berichtete Fischer: "Das war sicher ein richtiger Schritt in die richtige Richtung."