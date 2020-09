Reißleine gezogen! Schalke setzt David Wagner vor die Tür

Jan Huebner via www.imago-images.de

David Wagner wurde vom FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung beurlaubt

Nach 18 sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga zieht der FC Schalke 04 die Reißleine. Einen Tag nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Werder Bremen hat der Revierklub seinen Cheftrainer mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das bestätigten die Knappen am Sonntagvormittag.

"Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht", erklärt Sportvorstand Jochen Schneider laut einer Mitteilung des Klubs. Neben David Wagner müssen ebenfalls die Co-Trainer Christoph Bühler und Frank Fröhling ihre Hüte nehmen.

Wer auf Schalke nun den Platz auf der Trainerbank übernimmt, werde der Klub "in den kommenden Tagen" bekannt geben.

Der #S04 hat Chef-Trainer David #Wagner mit sofortiger Wirkung beurlaubt.



Alle Infos 👇 — FC Schalke 04 (@s04) 27. September 2020

Schneider führte aus, dass sich der Klub für "den Weg des personellen Neuanfangs" entschieden hat. "Diese Entscheidung ist uns trotz der enttäuschenden Ergebnisse alles andere als leichtgefallen. Mein Dank gilt David Wagner, Christoph Bühler und Frank Fröhling, die bis zu ihrer Freistellung jeden Tag alles dafür getan haben, um Schalke 04 wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen."

FC Schalke 04 wartet seit 18 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg

David Wagner hatte den FC Schalke 04 im Juli 2019 übernommen und einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Nachdem es zur Winterpause der Saison 2019/20 zunächst danach aussah, als könnte der 48-Jährige den Traditionsverein nachhaltig stabilisieren, geriet sein Team in der Rückrunde in eine historische Negativserie. Seit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) am 18. Spieltag wartet der Klub auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga.

Auch in der neuen Spielzeit zeigte die Wagner-Elf kein neues Gesicht. Auf die 0:8-Klatschte beim FC Bayern am ersten Spieltag folgte eine 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen Werder Bremen.