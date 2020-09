Medien: Sané fehlt Bayern länger als gedacht

unknown

Leroy Sané fehlt dem FC Bayern wohl in den kommenden Wochen

Top-Zugang Leroy Sané wird dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München wohl länger fehlen als zunächst gedacht.

Nach "kicker"-Informationen fällt der 24-Jährige wegen seiner Kapselverletzung im rechten Knie vier Wochen aus. Damit würde der Nationalspieler auch zum Start der Champions-League-Gruppenphase (20./21. Oktober) nicht zur Verfügung stehen.

Am Dienstag hatte Trainer Hansi Flick noch erklärt, auf eine Rückkehr Sanes nach der Länderspielpause zu hoffen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 7. Oktober (Mittwoch) in Köln auf die Türkei, anschließend folgen die Nations-League-Partien in der Ukraine (10. Oktober) und gegen die Schweiz (13. Oktober/Köln).