Medien: Interne Zweifel an neuem Schalke-Coach Baum

Revierfoto via www.imago-images.de

Manuel Baum ist der 47. Trainer des FC Schalke 04

Nur drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer David Wagner hat der kriselnde FC Schalke 04 am Mittwoch dessen Nachfolger vorgestellt. Manuel Baum startet allerdings offenbar mit einer weiteren großen Hypothek in seine schwierige Mission bei den Königsblauen: Es soll interne Zweifel am früheren Augsburg-Coach geben.

So soll sich Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bei der Verpflichtung von Baum gegen Widerstände im Aufsichtsrat durchgesetzt haben, berichtet der "kicker".

Der fehlende Stallgeruch des neuen Trainers, der im Gegensatz zu vielen anderen gehandelten Kandidaten auf die Wagner-Nachfolge keine Schalker Vergangenheit hat, habe das ein oder andere Mitglied des Kontrollgremiums gestört, heißt es.

Eingreifen konnten die nicht von Baum überzeugten Aufsichtsräte aber nicht. Die Besetzung des Trainerpostens ist auf Schalke Sache des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat offiziell kein Mitsprache- oder zumindest kein Vetorecht.

FC Schalke 04: Manuel Baum gibt sich selbstbewusst

Schneider hatte Baum, den 47. Trainer in der Schalker Bundesligageschichte, bei dessen Vorstellung als "absoluten Fachmann" vorgestellt und dargelegt, was letztlich den Ausschlag zugunsten des doch eher wenig prominenten 41-Jährigen gab.

Baum habe seinen Mannschaften "immer klare Strukturen und Abläufe auf dem Platz" mitgegeben. "Das ist in unserer aktuellen Situation ein ganz wichtiger Faktor", so Schneider.

Der neue Schalke-Coach selbst hatte sich selbstbewusst gezeigt. "Baum zu klein für diese Aufgabe? Lasst mich mal machen, ich weiß, was ich tue", sagte der gebürtige Landshuter.

Baum hatte für Schalke den Posten als U18-Nationaltrainer beim DFB aufgegeben. Nach "kicker"-Informationen soll diese Stelle mit einem externen Nachfolger besetzt werden. Wegen des anstehenden Vier-Nationen-Turniers im November soll die Personalie zeitnah geregt werden.