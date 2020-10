BVB-Talent wechselt in die Premier League

Revierfoto via www.imago-images.de

Wechselt nach seinem BVB-Abschied in die Premier League: Reda Khadra

Offensiv-Talent Reda Khadra zieht es drei Monate nach seinem Abschied von Borussia Dortmund in die englische Premier League.

Der 19-jährige Rechtsaußen heuert bei Brighton & Hove Albion an, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Dort ist Khadra zunächst aber nicht für die Profis vorgesehen, sondern wird in der U23 der Seagulls auflaufen.

Zu den Vertragsmodalitäten machten die Süd-Engländer keine Angaben. Eine Ablöse wird für Khadra, der zuletzt vereinslos war, allerdings nicht fällig.

"Wir freuen uns, Reda im Klub willkommen zu heißen. Er bringt viele gute Eigenschaften mit und kann im Mittelfeld oder in einer offensiven Rolle spielen", sagte Brightons U23-Coach Simon Rusk. "Er freut sich sehr darauf, nach England zu kommen und seine Karriere voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Kein Profi-Vertrag beim BVB für Reda Khadra

Khadra hatte bis Ende Juni für die U19 des BVB unter Vertrag gestanden und in 25 Partien in der abgebrochenen Saison der A-Junioren-Bundesliga West neun Torbeteiligungen verzeichnet. Zudem hatte der Deutsch-Libanese sein Debüt in der Regionalliga-Mannschaft des BVB gegeben. Einen Profi-Vertrag erhielt Khadra im Anschluss aber nicht.

Auch ein Probetraining beim U23-Team von Manchester United, über das die "Daily Mail" Anfang September berichtete, verlief erfolglos. Der englische Rekordmeister sah letztlich von einer Verpflichtung ab. In Brighton beim aktuellen Tabellenzwölften der Premier League erwartet den Youngster nun ein deutlich beschaulicheres Umfeld.

Khadra war Anfang 2016 aus dem Nachwuchs von Tennis Borussia Berlin in die Jugendabteilung des BVB gewechselt. Vor seinen Auftritten in der U19 kam er auch für die U16 und U17 zum Einsatz. Zudem stehen Einsätze für die deutsche U18-Nationalmannschaft in Khadras Vita.