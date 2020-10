Pressestimmen zum Supercup: "Viele Fehler, viele Tore"

MArkus Ulmer

BVB-Coach Favre nahm Erling Haaland in der entscheidenden Phase vom Feld

Der FC Bayern München hat das Quintuple perfekt gemacht. Durch den 3:2-Sieg am Mittwochabend im deutschen Supercup sicherte sich der Branchenprimus gegen Borussia Dortmund den fünften Titel innerhalb von knapp drei Monaten. Einer ragte bei den Münchnern besonders heraus: Matchwinner Joshua Kimmich, der in der Schlussphase mit einem spektakulären Tor die Entscheidung brachte. Die internationale Presse reagiert begeistert auf den fünften Titel der Bayern:

DEUTSCHLAND

"Bild": "Das Super-Tor vom Supercup! Kimmich trifft im Fallen zum Bayern-Sieg. Geht es um Titel, bleiben die Bayern unschlagbar! Der Rekordmeister holt sich mit dem 3:2 gegen Dortmund den deutschen Supercup, macht das Quintuple (vorher schon Meister, Pokalsieger, Champions-League- und Uefa-Supercup-Sieger) perfekt."

"kicker": Bayern kontert Dortmunds Aufholjagd - Kimmichs kurioser Chip entscheidet den Supercup. Der nächste Titel für den FC Bayern: Dank eines 3:2-Erfolgs gegen Borussia Dortmund sichern sich die Münchner auch den deutschen Supercup. Nach effektiver erster Hälfte der Münchner war der BVB nach der Pause zunächst obenauf, ehe ein kurioser Treffer in der Schlussphase die Partie entschied."

"Spiegel": "Viele Fehler, viele Tore - Kimmich schießt Bayern im Fallen zum Titel. Es war ein Endspiel, das an einen unterhaltsamen Sommertest erinnerte: Im von Aussetzern beider Teams geprägten Supercup sorgte eine Energieleistung von Joshua Kimmich für den Sieg der Bayern gegen Dortmund."

"FAZ": "Die unstillbare Gier des FC Bayern! Den Münchnern ist die Müdigkeit anzumerken. Dennoch gewinnen sie das Spiel um den Supercup gegen Borussia Dortmund. Ein Spieler steht exemplarisch für die besondere Mentalität beim FC Bayern. Joshua Kimmich, der Mann, der die Mentalität dieses Titelmonsters von der Säbener Straße verkörpert wie kaum ein anderer."

"MOPO": "Kimmich schießt Bayern zum nächsten Titel! Der FC Bayern München gewinnt nach dem europäischen Supercup (2:1 gegen FC Sevilla) auch den deutschen Supercup. Gegen Borussia Dortmund setzte sich der Rekordmeister mit 3:2 (2:1) in der leeren Allianz Arena durch."

ENGLAND

"Sun": "Kimmich macht den Supercup für Bayern München mit einem unglaublichen Zufallsprodukt klar. Oder wollte er den genau so? Für die Bayern war es Erholung genau zu richtigen Zeitpunkt, nachdem sie am Sonntag mit 1:4 gegen Hoffenheim verloren hatten und eine Serie von 32 Spielen ohne Niederlage gerissen war. Das 3:2 war der dritte Sieg in Folge gegen Dortmund."

SPANIEN

"Mundo Deportivo": "3:2. Deutscher Supercup-Gewinner auf Kosten von Dortmund! Ein Tor von Kimmich in der 82. Minute bringt die Entscheidung für Flicks Team. Es ist der fünfte Titel in 2020. Man könnte sagen, es war das Glück des Tüchtigen, aber in Wirklichkeit war es Talent. Das Tor von Kimmich und eine brillante Leistung sorgten an diesem Mittwoch für den fünften Titel der Bayern. Trainer Favre entschied sich, Haaland auszuwechseln, was den Bayern Flügel verliehen hat."

"Marca": "Bayern fehlt nur noch ein Titel bis zu Guardiolas Barcelona-Sextett im Jahr 2009. Der ewige Klassiker zwischen den Bayern und Borussia Dortmund ging erneut zu Gunsten der Bayern aus. Kimmichs Tor in der 82. sorgt für den achten deutschen Supercup."

"As": "Fünfter Titel für zunehmend menschlichere Bayern! Die Bayern wankten nach dem Niederschlag von Hoffenheim und gewannen knapp mit 3:2 gegen Dortmunder, die zwei Gesichter zeigten. Ein Tor von Kimmich bestrafte die mangelnde Effizienz des BVB."

"La Vanguardia": "Die Bayern jagen Guardiolas Barca! Die Bayern gewinnen den deutschen Supercup durch ein Abpraller-Tor von Kimmich in der Schlussphase und holen den fünften Titel in diese Jahr. Mit weniger Überlegenheit, aber umso mehr Effizienz, gewann Bayern München den Supercup. Wenn sie jetzt noch die Klub-Weltmeisterschaft gewinnen, werden die Spieler von Hansi Flick die zweite Mannschaft in der Geschichte sein, die in einem Kalenderjahr sechs Titel holt. Ihr gefährlichster Rivale bei dem interkontinentalen Turnier wird Flamengo sein, das als Champion der Copa Libertadores teilnimmt."

ITALIEN

"Gazzetta dello Sport": "Die Bayern gewinnen auch den Supercup! Das 3:2 gegen Dortmund bedeutet den fünften Titel des Jahres 2020. Die Schwarz-Gelben hatten die Gelegenheit, selbst das 3:2 zu machen, aber Neuer schloss die Tür gegen Haaland."

"Tuttosport": "Bayern München regiert in Deutschland und Europa! Tolisso und Müller besorgen eine Zwei-Tore-Führung für Flicks Team, aber die Schwarz-Gelben ziehen nach Toren von Brandt und Haaland gleich. In der Schlussphase sorgt Kimmich für die Entscheidung."

"Corriere dello Sport": "Bayern München gilt als stärkste Mannschaft Deutschlands und gewinnt auch den Superpokal gegen Borussia Dortmund. Sie holen sich den fünften Titel im Jahr 2020. Der Klassiker erwies sich als spektakulär und aufregend: Nach zwei Bayern-Toren von Tolisso und Müller kamen Dortmund nach Toren von Brandt und Haaland noch einmal zurück. Doch im Finale schenkt Kimmich den Bayern den Sieg."

ÖSTERREICH

"Kronen-Zeitung": "Torgala bei Quintuple - die Bayern gegen Dortmund Titel Nummer 5! Der FC Bayern München hat seine Titeltour auch gegen Borussia Dortmund fortgesetzt. Beim 3:2 am Mittwochabend schossen Corentin Tolisso (18.), Thomas Müller (32.) und Joshua Kimmich (82.) die Münchner zum deutschen Supercup-Triumph und ihrem fünften Titel in diesem Jahr. Der BVB kämpfte sich mit Toren von Julian Brandt (39.) sowie Erling Haaland (55.) stark zurück, schnupperte sogar am 3:2. Doch dann kam Kimmich, der im Fallen traf."

"Kurier": Nächster Titel: Bayern gewann auch Supercup gegen Dortmund. Kimmich schoss den CL-Sieger zu einem 3:2-Erfolg. Es war der bereits fünfte Titel für die Bayern in diesem Jahr. Nach dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League sowie dem europäischen Supercup und nun der nächsten nationalen Trophäe stehen am Donnerstag individuelle Ehrungen an. Goalie Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Trainer Hansi Flick dürfen auf die Kür zu Europas Besten hoffen."

SCHWEIZ

"Blick": Bayern feiert den fünften Titel des Jahres! Der FC Bayern München ist jetzt auch noch Supercup-Sieger in Deutschland. Gegen Borussia Dortmund braucht es aber eine Willensleistung und ein Tor kurz vor Schluss. Es braucht eine Willensleistung und einen Fehler von Nati-Verteidiger Akanji, der das 3:2 und damit die Entscheidung einleitet. Nach Meisterschale, Pokal, Champions League und UEFA-Supercup feiert Bayern den fünften Titel im Jahr 2020. Zumindest meistens sind die Münchner also unschlagbar …"

USA

"ESPN": "Bayern München besiegt Borussia Dortmund und schnappt sich den Supercup. Das Tor von Joshua Kimmich entschied das Spiel für die Gastgeber, nachdem Dortmund in einem spannenden Spiel in einer leeren Allianz Arena einen Zwei-Tore-Rückstand ausgeglichen hatte."