Stimmen: BVB freut sich auf "Wiedersehen mit Immobile"

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Der BV freut sich auf das Wiedersehen mit Ciro Immobile

Die Champions-League-Gruppen sind ausgelost. Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben verhältnismäßig leichte Gruppen erwischt. Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig hatten dagegen weniger Losglück. Die Stimmen zur Auslosung.

Bayern München

Thomas Müller (Angreifer): "Eine sehr interessante Gruppe. Gegen zwei Teams - Salzburg und Lok Moskau - habe ich noch nicht gespielt. Als aktueller Champions-League-Sieger bist du aber gleich in der Gruppenphase schon wieder unter Zugzwang. Aber ich freue sehr mich auf diese Gegner."

BVB

Michael Zorc (Sportdirektor): "Das ist eine interessante Gruppe. Mit St. Petersburg und Brügge haben wir in den vergangenen Jahren schon unsere Erfahrungen gemacht. Auf das Wiedersehen mit Ciro Immobile im Trikot von Lazio Rom freuen wir uns. Es ist unser klares Ziel, die Gruppenphase zu überstehen."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer): "Vier starke Teams, eine interessante Gruppe. Das Wiedersehen mit Ciro Immobile, auf das wir uns sehr freuen, gibt dem Los Lazio Rom eine besondere Würze. Und in St. Petersburg sowie FC Brügge treffen wir alte Bekannte."

Gladbach

Marco Rose (Trainer): "Unsere Gruppe klingt so richtig nach Champions League. Real und Inter sind zwei Mannschaften, mit denen Borussia sich schon in der glorreichen alten Zeit gemessen hat. Wir freuen uns drauf."

Max Eberl (Sportdirektor): "Es ist ein geiles Los. Seitdem ich in Gladbach bin, umschwirrt mich die Geschichte um Inter Mailand und Boninsegna. Es gab geschichtsträchtige Spiele auch gegen Real Madrid. Es ist viel, viel Geschichte, auf die wir treffen. Das ist richtig Champions League. Wir sind angetreten, um in dieser Gruppe zu bestehen. Wir wollen das Beste herausholen und möglichst in Europa überwintern. Die Plätze eins und zwei sind ambitioniert."

RB Leipzig

Markus Krösche (Sportdirektor): "Wir haben eine sehr anspruchsvolle Gruppe zugelost bekommen. Unser Ziel ist trotzdem das Achtelfinale. Wir haben letzte Saison gezeigt, zu was wir in der Lage sind."