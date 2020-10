Eintracht Frankfurt steht kurz vor dem nächsten Transfer

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Amin Younes steht offenbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt legt offenbar auf dem Transfermarkt nach und verstärkt seine Offensive. Amin Younes soll der SGE in der frisch begonnenen Saison weiterhelfen, nachdem zuvor unter anderem Ragnar Ache, Ajdin Hrustic und Steven Zuber verpflichtet wurden.

Laut übereinstimmenden Berichten des "kicker", der "Frankfurter Rundschau" und der "Bild" soll Younes auf Leihbasis beim Klub aus Hessen anheuern. Der 27-Jährige steht noch bis 2023 beim SSC Neapel unter Vertrag.

Younes kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Für die Fohlenelf stand der Offensivspieler insgesamt 26 Mal im deutschen Oberhaus auf dem Feld. 2015 schloss er sich Ajax Amsterdam an und wechselte schließlich im Sommer 2018 nach Neapel.

Dort wurde Younes allerdings bislang nicht wirklich glücklich. In der letzten Spielzeit reichte es nur für neun Kurzeinsätze. Dabei gelang dem Linksaußen ein Tor. In der neuen Saison wurde er von Trainer Gennaro Gattuso noch gar nicht berücksichtigt.

Nun könnte Younes den Berichten nach sein Glück also in Frankfurt versuchen. Weil das Geld aufgrund der Corona-Krise bei der SGE keinesfalls locker sitzt, streben die Hessen eine Leihe an. Laut "Bild" soll auch eine Kaufoption vereinbart werden.

Überhaupt hat das Boulevard-Blatt bislang die konkretesten Zahlen zum Deal. Demnach soll Younes für zwei Jahre, also bis Sommer 2022 ausgeliehen werden. Die Gebühr dafür beträgt eine Million Euro. Bei welcher Summe die besagte Kaufoption greift, wurde nicht erwähnt.

SGE-Coach Adi Hütter scheint sich schon auf Younes zu freuen, auch wenn er den Transfer am Donnerstag am Rande der Spieltagskonferenz noch nicht bestätigten wollte. "Guter Spieler, der jetzt in Napoli ist, soweit ich weiß. Ich beteilige mich nicht gerne an Spekulationen, deshalb würde ich das auch gerne so beibehalten", erklärte Hütter.