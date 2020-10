Nur ein Bundesliga-Profi im Spanien-Aufgebot

FIRO/FIRO/SID/

Dani Olmo (l.) ist der einzige BL-Profi im Spanien-Kader

Mittelfeldspieler Dani Olmo von RB Leipzig ist der einzige Bundesliga-Profi im Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft für die drei Länderspiele in den kommenden beiden Wochen.

Nationaltrainer Luis Enrique nominierte wegen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 25 Spieler.

Der ehemalige Welt- und Europameister trifft zunächst in einer Testbegegnung am 7. Oktober in Lissabon auf Portugal.

In der Gruppe 4 der Nations League, in die auch Deutschland gelost wurde, geht es anschließend am 10. Oktober in Madrid gegen die Schweiz sowie am 13. Oktober in Kiew gegen die Ukraine.