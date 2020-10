Bericht: FC Bayern hat Thiago-Ersatz in Spanien gefunden

unknown

Marc Roca steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern hat offenbar einen Ersatz für Thiago gefunden und steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Marc Roca von Espanyol Barcelona. Alle Informationen zum Transferpoker gibt es hier:

Neue Infos zur Ablöse

Vertragslaufzeit enthüllt

Medizincheck am Montag?

FC Bayern vor Transfer von Marc Roca

Update 03.10.2020, 13:23 Uhr

Es trudeln munter weitere Neuigkeiten zum anstehenden Transfer von Marc Roca herein. Laut "Bild" liegt die Ablöse sogar nur bei neun Millionen Euro, weitere Bonuszahlungen könnten jedoch hinzukommen. Anders als "Sky" weiß "Bild" sogar von einem Fünfjahresvertrag - ganz ohne Option.

Und: Offenbar wird Roca noch am heutigen Samstag den Medizincheck in München absolvieren. Gut möglich also, dass er bereits beim morgigen Spiel gegen Hertha BSC (18:00 Uhr in der Allianz Arena) präsentiert werden soll.

Update 03.10.2020, 12:51 Uhr

Nun gibt es auch genauere Infos zur Vertragslaufzeit. Laut "Sky" erhält Marc Roca einen Vierjahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr in München.

Die Parteien seien sich fast einig, so der TV-Sender, dessen Bericht sich mit jenen Informationen deckt, die die spanische "Sport" zuvor veröffentlicht hatte.

Update 03.10.2020, 12:27 Uhr

Wird Marc Roca zum Überraschungstransfer beim FC Bayern München? Der 23-Jährige soll laut spanischen Medienberichten in Kürze in München unterschreiben, als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Lediglich der Medizincheck stehe noch aus.

Roca könnte als defensiver Mittelfeldspieler die Nachfolge von Thiago in München antreten. Bei Espanyol besitzt er noch einen Vertrag bis 2022.

Schon im vergangenen Jahr soll der FC Bayern interessiert gewesen sein, damals forderte Barcelona aber angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro. Roca wäre nach Torwart Alexander Nübel (23), Abwehrspieler Tanguy Nianzou (18) und Stürmer Leroy Sané (24) der vierte Neuzugang.

Roca gehörte in den letzten beiden Saisons zu den Stammkräften und absolvierte jeweils 35 Liga-Spiele für die Katalanen. Dabei gelang ihm in der Saison 2018/2019 ein Treffer (zwei Vorlagen), 2019/2020 waren es zwei Tore und eine Vorlage.

In der aktuellen Spielzeit stand Roca am ersten Spieltag für gut 30 Minuten auf dem Platz, im zweiten Spiel kassierte er bei einem Kurzeinsatz eine Gelb-Rote Karte.