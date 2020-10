"Konkrete" Bayern-Offerte für Hudson-Odoi dementiert

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Callum Hudson-Odoi steht im Fokus des FC Bayern

In den vergangenen Tagen mehrten sich rund um den deutschen Triple-Sieger FC Bayern München einmal mehr die Spekulationen um eine Verpflichtung von Youngster Callum Hudson-Odoi. Gut möglich, dass es nun ernst wird.

Der Offensivspieler des FC Chelsea soll nach eineinhalb Jahren vergeblichen Werbens von Seiten des Rekordmeisters weiterhin ganz oben auf dem Zettel von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehen. Noch mehr: Laut "Sky Sport" und "Bild" gibt es derzeit mächtig Bewegung in der Sache.

"Sky" zufolge laufen die Gespräche des FC Bayern mit Chelsea und Hudson-Odoi "sehr, sehr gut", "Bild" behauptet, eine Einigung mit dem FC Chelsea steht bevor.

Uneinigkeit besteht vor allem über die Rahmendetails des Deals. Während "Bild" schreibt, dass die Münchner eine Leihe des Chelsea-Youngsters anstreben, vermeldet der TV-Sender, dass "diverse Optionen" im Raum stehen: eine klassische Leihe, eine Leihe mit Kaufoption und offenbar sogar ein direkter Transfer.

Genaueres will die "Daily Mail" enthüllt haben. Demnach hat Bayern bei den Londonern eine Offerte für eine einjährige Leihe von Hudson-Odoi eingereicht. Im Sommer 2021 hätten die Münchner den 19-Jährigen dann für satte 77 Millionen Euro fest verpflichten können. Laut dem Bericht hat Chelsea dieses Angebot abgelehnt, ein weiterer Vorstoß der Bayern wird jedoch bis Montag erwartet.

Am späten Samstagabend stellte sich die Causa plötzlich erneut anders dar. Der FC Chelsea dementierte gegenüber "Sky", dass ein "konkretes Angebot" aus München für Hudson-Odoi eingegangen sei. Man befinde sich jedoch im Austausch mit dem deutschen Rekordmeister. Eine grundsätzliche Einigung soll jedoch existieren. Anstatt einer Kaufoption beinhaltet diese jedoch eine Kaufpflicht. Die Höhe dieser soll derzeit verhandelt werden.

Bayern-Trainer Hansi Flick nahm am Samstag vor dem Spiel gegen Hertha BSC (Sonntag, 18:00 Uhr) zum Gerücht Stellung, blieb aber vage. "Was passiert, weiß ich nicht. Aber er ist eines der größten Talente auf dieser Position. Er kann Außenstürmer spielen, im Mittelfeld auf der Zehn spielen. Weil er so ein Talent ist, ist es legitim, dass wir uns mit ihm beschäftigen", erklärte der Bayern-Coach.

Hudson-Odoi will angeblich zum FC Bayern wechseln

Ein möglicher Wechsel zum Champions-League-Sieger aus München soll für Hudson-Odoi nicht nur eine Option, sondern vielmehr ein Wunsch sein. Er bekomme von den Bayern-Bossen das Vertrauen entgegengebracht, welches ihm bei Chelsea zuletzt wohl fehlte und wolle daher "unbedingt" zum Rekordmeister, heißt es.

Bei den Blues reicht es für den gebürtigen Londoner auch in der noch jungen Spielzeit nicht zu einem Stammplatz unter Teammanager Frank Lampard.

Nach seiner schwerwiegenden Achillessehnen-Verletzung in der abgelaufenen Saison schaffte er es aber zumindest zurück in den Kader des Hauptstadt-Klubs und wurde an den ersten vier Premier-League-Spieltagen zweimal eingewechselt. Gegen Crystal Palace stand der Flügelspieler am Samstag allerdings erstmals in der Startelf.

Wechsel zum FC Bayern? Lampard hält sich bedeckt

Nach der Partie wurde Lampard zu Hudson-Odois Zukunft befragt. "Es gibt noch keine definitive Antwort [auf die Frage nach seiner Zukunft], wir werden bis Montag allerdings eine bekommen. Callum ist unser Spieler – was Callum will, ziehen wir in Betracht, aber es muss für alle Seiten passen. Momentan möchte ich, dass Callum Teil meines Kader bleibt", so der Blues-Coach.

In der vergangenen Woche gelang dem Youngster beim 3:3 bei West Bromwich Albion nach seiner Einwechselung zur Pause sogar der zwischenzeitliche 2:3-Anschlusstreffer für Chelsea - übrigens nach mustergültiger Vorarbeit des deutschen Nationalspielers Kai Havertz.