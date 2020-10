Debütanten schielen auf ÖFB-Teameinsatz

APA (dpa)

Stuttgart-Legionär Saša Kalajdžić wird wohl sein Länderspiel-Debüt feiern

Im Testspiel am Mittwoch in Klagenfurt gegen Griechenland könnte es im österreichischen Nationalteam gleich vier Debütanten geben. Saša Kalajdžić bekam von Franco Foda bereits eine Einsatzgarantie. Auch Raphael Holzhauser, Maximilian Ullmann und Marco Friedl dürfen sich Hoffnungen auf ihre Premiere im ÖFB-Trikot machen, weil der Coach wohl einigen Stammakteuren im Hinblick auf die folgenden Nations-League-Partien in Nordirland und Rumänien eine Pause geben wird.

In seinen bisherigen 24 Matches als Nationaltrainer ließ der seit 2017 amtierende Foda 18 Spieler debütieren - darunter gleich fünf Torhüter. Sein Vorgänger Marcel Koller (2011 - 2017) setzte in 54 Spielen 30 Neulinge ein und weist damit die geringste Debütanten-Quote aller Langzeit-Teamchefs der jüngeren Vergangenheit auf. Dietmar Constantini (2009 - 2011) brachte es auf 17 Premieren in 23 Spielen, Karel Brückner (2008 - 2009) auf zehn Debütanten in sieben Spielen, Josef Hickersberger (2006 - 2008) auf 20 in 27 Matches.

❗️Kader-Update: Aufgrund von drei positiven PCR-Testergebnissen in den Reihen des FC Red Bull Salzburg werden Andreas #Ulmer und Cican #Stankovic nicht zum Nationalteam reisen.



Weiters fällt Philipp #Lienhart (SC Freiburg) wegen einer Knieverletzung aus. (1/2) — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 4. Oktober 2020

Meiste Debütanten unter Krankl

Unerreicht sind Hans Krankls 41 Debütanten in 31 Ländermatches von 2002 bis 2005. Sein Vorgänger Otto Baric (1999 - 2001) ermöglichte 19 Premieren in 22 Spielen. Herbert Prohaskas Bilanz liest sich mit 51 Partien und 29 Debütanten von 1993 bis 1999 ähnlich wie jene von Koller.

apa