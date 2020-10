Verlässt Kapitän Mascarell das sinkende Schalke-Schiff?

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Omar Mascarell könnte den FC Schalke noch verlassen

Noch am Samstag bei der 0:4-Blamage des FC Schalke 04 gegen RB Leipzig führte Mascarell seine königsblauen Farben als Kapitän aufs Feld, stand über 90 Minuten auf dem Platz. Bewahrheiten sich die jüngsten Spekulationen um seine Person, so könnte es sein letzter Auftritt im Trikot von S04 gewesen sein.

Nach Informationen des "kicker" wird der Spanier nämlich beim Ligakonkurrenten Hertha BSC als Last-Minute-Neuzugang gehandelt. Mascarell soll die Berliner im zentral-defensiven Mittelfeld verstärken und für weitere Stabilität sorgen.

Auf Schalke indes wäre ein so später Abgang des Stammspielers mit fatalen Folgen verbunden: Sportlich am letzten Tag des Transferfensters noch einen adäquaten Ersatz zu einem möglichst günstigen Preis zu besorgen, ist praktisch nicht möglich.

Und auch atmosphärisch wäre ein Abgang des 27-Jährigen ein weiterer echter Tiefschlag für die Gelsenkirchener. Was wäre das für ein Zeichen, wenn am letzten Tag der Wechselfrist ausgerechnet der Kapitän das sinkende Schalke-Schiff noch verlässt?

In seiner Schalker Zeit gehört Mascarell seit 2018 zwar regelmäßig zu den wenigen Leistungsträgern beim FC Schalke. Allerdings fiel der S04-Spielführer auch immer wieder längere Zeit mit verschiedenen Verletzungen aus und konnte seiner Mannschaft nicht helfen. Seine jüngste Adduktorenverletzung setzte Mascarell fast sieben Monate außer Gefecht, ehe er am 2. Spieltag beim 1:3 gegen den SV Werder Bremen sein Comeback feierte.

Der Mittelfeldmann besitzt auf Schalke noch einen Vertrag bis 2022. Beim Ruhrgebiets-Klub steht er seit der Saison 2018/2019 unter Vertrag und bestritt seit dem 39 Bundesliga-Partien für den Verein, der als punktloser Tabellenletzter bereits nach drei Spieltagen in große Abstiegsnot geraten ist. Hertha BSC hingegen will in dieser Saison mindestens in die obere Tabellenhälfte vordringen.