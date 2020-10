Düsseldorf holt Austria-Talent

FIRO/FIRO/SID/

Die Fortuna hat sich im letzten Moment nochmal verstärkt

Kurz vor Ende der Transferfrist hat sich Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit dem österreichischen U21-Nationalspieler Christoph Klarer vom englischen Premier-League-Klub FC Southampton verstärkt.

Der Abwehrspieler aus der Talentschmiede des Traditionsvereins Rapid Wien war in der Rückrunde der vergangenen Saison in seine Heimat an Erstligist SKN St. Pölten ausgeliehen.

Beim Bundesliga-Absteiger Düsseldorf unterschrieb Klarer einen Vertrag bis 2024.