Stefaniak wechselt zum "Heimatverein"

FIRO/FIRO/SID/

Stefaniak spielte schon in der Jugend für Dynamo Dresden

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seinen Kader weiter ausgedünnt und Offensivspieler Marvin Stefaniak bis zum Saisonende an Drittligist Dynamo Dresden ausgeliehen. Die Rückkehr ihres früheren Jugendspielers gaben die Sachsen ohne Angaben zu weiteren Formalitäten des Leihgeschäfts bekannt.

"Marvin Stefaniak brennt auf die Rückkehr nach Dresden. Er hat in den Gesprächen von Anfang an klar gemacht, was es ihm bedeutet, wieder das Dynamo-Trikot tragen zu dürfen. Er ist ein offensiv variabel einsetzbarer Spieler, der viel Tempo mitbringt und in seiner vorherigen Zeit bei Dynamo bereits mehrfach seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. und fügte an: "Wir freuen uns sehr, mit Marvin den Last-Minute-Abgang von Sascha Horvath mit einem echten Dynamo-Eigengewächs kompensieren zu können."

"Für mich und meine Familie geht mit dem heutigen Tag und der Rückkehr zu meinem Heimatverein ein Traum in Erfüllung. Ich bin den Verantwortlichen unglaublich dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, ab sofort wieder dieses besondere Trikot tragen zu dürfen. Ich habe in den vergangenen Jahren seit meinem Abschied aus Dresden gelernt, was Profi-Fußball auch bedeuten kann. Ich möchte all die Enttäuschungen nun hinter mir lassen, nur noch nach vorne blicken und als Teil der Mannschaft alles dafür geben, dass wir in dieser Saison mit harter Arbeit gemeinsam unsere Ziele erreichen", so Stefaniak selbst.

Der Offensivmann wird am Dienstag erstmals unter Cheftrainer Markus Kauczinski mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren.