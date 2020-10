Kein Ultimatum für Köln-Coach Gisdol, aber ...

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Markus Gisdol steht beim 1. FC Köln mächtig unter Druck

Null Punkte aus drei Spielen, Platz 16 in der Tabelle, saisonübergreifend seit 13 Bundesliga-Begegnungen ohne Sieg: Die Situation beim angeschlagenen 1. FC Köln wird immer prekärer.

Noch immer hält die sportliche Leitung um Manager Horst Heldt an Cheftrainer Markus Gisdol fest. Die logische Frage ob der monatelangen sportlichen Misere lautet: Wie lange noch?

Der 51-Jährige selbst versprühte zuletzt Optimismus, das Ruder in der Domstadt wieder herumreißen zu können. Nach der Länderspielpause werde es einen Neustart geben, betonte Gisdol zuversichtlich. Er sei sich sicher, der Mannschaft wieder das zuletzt schmerzlich vermisste Rüstzeug in Sachen Spielanlage, Zweikampfführung und Einsatzwillen an die Hand geben zu können.

Es verdichten sich aber die Anzeichen, dass der Kredit in Sachen Gisdol in Kürze aufgebraucht sein könnte. Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge steht der Fußballlehrer vor vier Endspielen in der Fußball-Bundesliga, die über seine Zukunft am Geißbockheim entscheiden werden.

Nach der aktuellen Länderspielpause stehen vier Begegnungen auf dem Plan, ehe es erneut eine Unterbrechung aufgrund von Länderspielen geben wird. In diesen drei Wochen geht es gegen Eintracht Frankfurt (H), den VfB Stuttgart (A), den FC Bayern München (H) und den SV Werder Bremen (A).

Ein fixes Ultimatum soll es zwar nicht geben. Allerdings werden aus diesen vier Partien nach Informationen des Fachmagazins zumindest "vier, fünf Punkte erwartet", um einen weiteren Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz gegen die Konkurrenz aus Mainz und Schalke zu verhindern.

Erst in diesem Sommer hatten die Effzeh-Verantwortlichen das Arbeitspapier mit Cheftrainer Gisdol bis 2023 verlängert. Mit dem erfahrenen Coach sollte die mittelfristige Zukunft angegangen werden, Köln sich weiter im Oberhaus etablieren. Mittlerweile steht am Rhein dieses Projekt längst schon wieder auf der Kippe.