Kaufoption? Das sagt FCB-Leihgabe Cuisance

Am Deadline Day kehrte Michael Cuisance dem FC Bayern München den Rücken und heuerte vorerst für ein Jahr auf Leihbasis bei Olympique Marseille an. Ein Wechsel in die englische Premier League zu Leeds United war zuvor geplatzt. Gerüchten, er sei durch den Medizin-Check gefallen, widerspricht Cuisance.

"Es gab kein Problem beim Medizincheck in Leeds", erklärte Cuisance am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Auch die medizinische Untersuchung in Marseille sei schließlich gut verlaufen. "Ich bin in sehr guter Verfassung und bereit zu spielen", stellte der 21-Jährige klar.

Marseilles Sportdirektor Pablo Longoria bestätigte die Aussage des Neuzugangs: "Wir fanden kein Problem, alles verlief gut. Er ist zu 100 Prozent einsatzbereit."

Woran der Wechsel nach Leeds letztlich scheiterte, bleibt somit offen. Der FC Bayern und die Engländer hatten sich angeblich auf einen festen Transfer für 20 Millionen Euro Ablöse geeinigt. In den Medien kursierten aber auch Spekulationen, es habe finanzielle Uneinigkeiten auf der Zielgeraden der Verhandlungen gegeben.

FC Bayern: Michael Cuisance bestätigt Kaufoption

In Marseille steht Cuisance nun erst einmal bis zum kommenden Sommer unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler bestätigte Meldungen, bei der Leihe hätten die beteiligten Klubs auch eine Kaufoption (angeblich in Höhe von zehn Millionen Euro) vereinbart.

Er denke über Vertragsinhalte nicht nach, erklärte Cusiance und ergänzte: "Ich werde die Saison für OM spielen und alles geben. Wenn die Kaufoption gezogen wird, werde ich glücklich sein." Marseille sei "ein großer Klub".

Dass er sich früh für den Gang ins Ausland entschied, bereut Cuisance nicht: "Ich habe gelernt, dass mir nichts geschenkt wird und dass ich härter als die anderen arbeiten muss, um zu erreichen, was ich will. Jetzt bin ich zurück in Frankreich und glücklich, das Publikum im Vélodrome kennen zu lernen", sagte der Youngster.

Cuisance war 2017 aus dem Nachwuchs der AS Nancy zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. 2019 zog er weiter zum FC Bayern, der damals zwölf Millionen Euro an den Niederrhein überwies.