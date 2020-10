Sven Ulreich: Der FC Bayern hat mich verändert

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

Sven Ulreich ist zu Beginn der Woche vom FC Bayern zum HSV gewechselt

Sven Ulreich hat nach seinem Wechsel zum Hamburger SV auf sein vorheriges Engagement beim FC Bayern zurückgeblickt.

Fünf Jahre lang zog der neue HSV-Torwart für die Münchner die Torwart-Handschuhe an, konnte allerdings nie dauerhaft an Stammkeeper Manuel Neuer vorbeikommen. Trotzdem will Ulreich die Zeit an der Säbener Straße keinesfalls missen.

"Jedes Training beim FC Bayern und die Arbeit mit Manuel Neuer haben mich gefordert", erklärte der 32-Jährige, der im Sommer 2015 als Nummer eins vom VfB Stuttgart zum FCB gekommen war, im "kicker".

Er sei beim deutschen Serienmeister "ein anderer, ein besserer Torwart geworden", so Ulreich.

"Ich habe die fünf Jahre sehr genossen, habe viel mitgenommen", bedankte sich der Keeper, der unter anderem fünf deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokal-Siege und in diesem Jahr auch den Champions-League-Triumph feiern konnte, bei den Verantwortlichen und fügte an: "Aber in den zurückliegenden Monaten ist in mir das Gefühl gereift, dass ich wieder spielen will."

Dass er in Hamburg dazu die Chance bekommt, steht quasi außer Frage. Im Training des Nordklubs überzeugte Ulreich auf Anhieb. "Es war zu sehen, dass er fußballerisch sehr gut ist", lobte ihn Coach Daniel Thioune.

Ulreich: Dank FC Bayern muss ich mich beim HSV nicht umstellen

Beim HSV profitiert Ulreich nun von seinen Erfahrungen, die er beim großen FC Bayern gesammelt hat. "Sven ist es gewohnt, dass seine Mannschaft favorisiert ist", führte Thioune aus, was Ulreich kurz darauf untermauerte.

"Ich denke nicht, dass ich mich für die 2. Liga vom Kopf her groß umstellen muss. Ich denke, es ist ein Vorteil, dass ich aus München die Favoritenrolle gewohnt bin, dass meine Mannschaft oft den Ball hat und ich viel miteinbezogen werde in den Ballbesitz", so der Torhüter.

"Wie gut er es [beim FC Bayern] gemacht hat", sagte Thioune, "zeigt allein, dass er auch für die Nationalelf berufen wurde, als er Manuel Neuer vertreten hat."

Somit dürfte Ulreich nach der Länderspielpause gegen Greuther Fürth (17. Oktober, 13:00 Uhr) wohl erstmals fürs seinen neuen Klub zwischen den Pfosten stehen. Zwar ließ sich Thioune bislang nicht vollends in die Karten schauen, die Aussagen des HSV-Coaches lassen kaum einen anderen Schluss zu.