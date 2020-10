Einbruch-Schock für Cristiano Ronaldo

AFP/SID/CARLOS COSTA

Opfer eines Einbruchs: Cristiano Ronaldo

Unliebsamer Besuch bei Cristiano Ronaldo: In Abwesenheit des portugiesischen Superstars, der sich bei der Nationalmannschaft befindet, ist ein Einbrecher in das Apartment des 35-Jährigen in Funchal auf der Insel Madeira eingestiegen.

Das bestätigte die örtliche Polizei der Nachrichtenagentur "AFP". Die Behörden gaben an, den Einbrecher anhand von Aufnahmen der Überwachungskameras bereits identifiziert zu haben. Sie seien auf der Suche nach dem Verdächtigen.

Der Einbrecher nutzte eine Wartung des Tiefgaragentors, um ins Gebäude einzudringen. Aus dem Apartment seien ein signiertes Trikot, Bargeld und "Gegenstände ohne großen materiellen Wert" entwendet worden.