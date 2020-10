Dieses Top-Talent entgeht dem FC Bayern

LaLiga

FC Barcelona statt FC Bayern: Sergino Dest hat sich entschieden

Ronald Koeman kann beim FC Barcelona endlich mit Sergino Dest zusammenarbeiten, um den er einst als niederländischer Bondscoach vergebens warb. Im Transfer-Poker um den 19-jährigen Rechtsverteidiger setzte sich Barca gegen den FC Bayern durch. Was für ein Spieler ging der Efltal und dem deutschen Rekordmeister durch die Lappen?

Wohl dem, der die Wahl hat. Geboren im Almere und als Sohn einer Niederländerin und eines US-Amerikaners, konnte Sergino Dest selbst entscheiden, für welche der beiden Nationen er das Nationalmannschaftstrikot überstreifen möchte.

Erstmals besuchte Dest die USA im Jahr 2014, spürte dabei gleich eine Bindung zum Land. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen des US-Verbands empfand er zudem als enorme Wertschätzung.

So entschied sich Dest früh, auf Klubebene für Ajax und auf Landesebene für die USA aufzulaufen. Die späteren Versuche von Koeman, zwischen 2018 und 2020 Bondscoach, ihn von einer Karriere im Trikot der Oranje zu überzeugen, schlugen fehl.

Wichtige Erfahrungen auf internationaler Ebene sammelte Dest als Teil der Junioren-Teams der USA, etwa bei der U20-WM im vergangenen Jahr in Polen. Dort trug er seinen Teil zum Viertelfinaleinzug bei. Auf der rechten Außenbahn überzeugte er mit seinem Offensivdrang - eine perfekte Vorbereitung auf das Profi-Debüt im Verein.

Vom FC Bayern umworben, bei Barca gelandet

Ajax-Trainer Erik ten Hag warf den Youngster im Juli 2019 im niederländischen Superpokal gegen die PSV Eindhoven ins kalte Wasser.

Zusätzliche Herausforderung für Dest: Der Rechtsfuß musste auf der linken Seite spielen. Am Ende stand ein 2:0-Sieg. Dest spielte durch und traf bei seinem Debüt gar den Pfosten.

Im Eiltempo erarbeitete sich das Eigengewächs in der Folge den Status als Stammspieler. Mit seiner Abgeklärtheit weckte er ebenso schnell das Interesse von Europas besten Vereinen.

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Profidebüt, mit 38 Pflichtspieleinsätzen für Ajax im Gepäck, nahm der FC Barcelona den offensiv ausgerichteten Außenverteidiger unter Vertrag, um Nelson Semedo zu ersetzen.

Dests Vertrag bei den Katalanen gilt für fünf Jahre und soll dem Neuzugang insgesamt ein Gehalt von rund 26 Millionen Euro einbringen. Der FC Bayern ging im Werben um Dest leer aus. Angeblich, weil Barca bereit war, eine höhere Ablöse an Ajax zu zahlen.

Sergino Dest entschied sich für den FC Barcelona

FC Barcelona: Ronald Koeman glücklich über Dest-Transfer

Koeman kann nun endlich mit Dest zusammenarbeiten. Entsprechend glücklich gab sich der Niederländer nach der Verpflichtung: "Er wird für Barcelona ein sehr nützlicher Spieler sein. Junge Talente im Klub zu haben ist wichtig, und Dest kann trotz seines Alters schon auf viele Spiele, darunter in der Champions League, blicken."

Der 2019 zum besten US-Youngster des Jahres gewählte Dest stand schon fünfmal in der Königsklasse auf dem Rasen, Panik löste die große Bühne aber nie aus. "Man darf nicht in Stress verfallen, sonst passieren verrückte Dinge im Fußball", sagte der Barca-Neuzugang gegenüber "ESPN".

Im Camp Nou, dem größten Stadion Europas, wird Dest den enormen Druck aber wohl in jedem Spiel zu spüren bekommen. Dennoch sind all jene, die das Abwehrtalent länger begleitet haben, überzeugt, dass er damit umgehen kann und sich in LaLiga durchsetzen wird.

In Barcelona setzt das US-amerikanisch-niederländische Talent nun das Erbe großer Ex-Ajax-Stars fort, darunter der legendäre Johan Cruyff, Koeman selbst oder der aktuelle Mittelfeldstar Frenkie de Jong.

Ein Amerikaner hat vor Dest bei Barca übrigens noch nie ein Pflichtspiel bestritten.