Bayern-Leihgabe Fein von Götze-Wechsel überrascht

Revierfoto via www.imago-images.de

Wechselte vom FC Bayern zur PSV Eindhoven: Adrian Fein (l.)

Adrian Fein konnte sich im zurückliegenden Sommer noch nicht für einen Platz im Kader des FC Bayern empfehlen. Daher wurde der Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison beim HSV spielte, an die PSV Eindhoven ausgeliehen. Dort spielt er nun Seite an Seite mit dem ehemaligen BVB- und Bayern-Star Mario Götze.

Götze hatte am vergangenen Dienstag einen Zweijahresvertrag beim Eredivisie-Klub unterzeichnet. "Das war auch eine Überraschung für mich, ich wusste nicht, dass er hier spielen wird", wird Adrian Fein im "Eindhoven Daagblad" zitiert.

Dennoch freut sich der 21-Jährige über den Schritt des WM-Helden von 2014. "Ich war sehr positiv überrascht. Er ist ein großartiger Spieler und ich freue mich darauf, mit ihm im Training und in den Spielen auf dem Feld zu stehen."

Fein ist zunächst einmal nur für ein Jahr vom FC Bayern an den niederländischen Europa-League-Starter ausgeliehen. Laut "Eindhoven Dagblad" ist eine Weiterbeschäftigung darüber hinaus aber durchaus denkbar. Immerhin liege die vereinbarte Kaufoption bei moderaten sechs Millionen Euro, eine "erschwingliche" Summe, so die Zeitung.

Fein erkundigte sich bei Max und Baumgartl

Bei der PSV will sich Adrian Fein nun weiterentwickeln. "Die Liga ist für junge Spieler sehr interessant. Hier spielen viele Junioren-Nationalspieler schon sehr früh in den professionellen Ligen." Zwar bekannte Fein, dass die Spiele der Eredivisie in Deutschland "nicht immer auf dem Radar" seien, er habe sich jedoch von einigen Ex-Mitspielern, die nun bei Willem II unter Vertrag stehen, versichern lassen, "dass die niederländische Liga stark ist".

Außerdem stand er im Vorfeld mit zwei weiteren deutschen Legionären in Eindhoven in Kontakt. "Auch Philipp Max und Timo Baumgartl haben begeistert über das Niveau hier gesprochen. Ich werde schnell versuchen, die Sprache zu lernen. Ich fühle mich fit und kann sofort spielen."