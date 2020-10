DFB-Team reist früher aus Kiew zurück

AFP/SID/SERGEI SUPINSKY

Direkt nach dem Spiel wird das DFB-Team zurückreisen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Rückreise aus dem Corona-Risikogebiet Kiew nach dem Nations-League-Spiel am Samstagabend (20:45 Uhr) gegen Gastgeber Ukraine vorverlegt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw spart sich eine weitere Übernachtung und wird noch in der Nacht nach Deutschland zurückfliegen.

Die Ankunft in Köln ist gegen 4:00 Uhr geplant. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Am Dienstag (20:45 Uhr) steht in Köln das Nations-League-Spiel gegen die Schweiz an.