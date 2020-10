"Tempo hochhalten": ÖFB-Matchplan in Nordirland

APA (EXPA/Archiv)

Letzte Vorbereitungen im ÖFB-Team

Österreichs Nationalmannschaft kämpft im Auswärtsspiel in Nordirland um wichtige Punkte für die Nations League.

Teamchef Franco Foda hatte am Abend vor dem Nations-League-Spiel in Nordirland hohes Tempo im Sinn. "Es wird auch morgen wichtig sein, dass wir das Spieltempo hochhalten und dann die Schwächen des Gegners auch eiskalt ausnutzen", sagte Foda vor dem Abschlusstraining in Belfast am Samstag. Mit welcher Aufstellung oder Formation das ÖFB-Team antreten wird, ließ Foda wenig überraschend offen. "Ich möchte es meinem Kollegen aus Nordirland auch nicht so einfach machen."

>> Liveticker: Nordirland gegen Österreich

Gegner Nordirland trete im Vergleich zu den zwei Duellen vor zwei Jahren nun unter Trainer Ian Baraclough variabler auf. "Unter dem neuen Trainer spielen sie flexibler", sagte Foda. "Die Mannschaft ist sehr beweglich im Spiel nach vorne und verändert laufend ihre Positionen in der letzten Zone. Darauf sind wir aber vorbereitet."

Christoph Baumgartner betonte, das "intensive Spiel" der Nordiren anzunehmen und in der Hinsicht "mindestens auf dasselbe Niveau" kommen zu wollen. "Wenn wir dann unsere fußballerische Klasse ausspielen, dann bin ich überzeugt, dass wir die drei Punkte holen können."

