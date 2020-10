Neuer Anlauf bei Messi? City-Manager lässt aufhorchen

David Ramirez via www.imago-images.de

Wechselt Lionel Messi im kommenden Sommer vom FC Barcelona zu Manchester City?

Einige Wochen lang sah es so aus, als könne Lionel Messi dem FC Barcelona schon in diesem Sommer den Rücken kehren. Manchester City brachte sich damals übereinstimmenden Medienberichten zufolge als aussichtsreicher Abnehmer für den argentinischen Superstar in Stellung - und liebäugelt auch für 2021 mit einer Messi-Verpflichtung.

"Er ist der beste Spieler der Welt, er ist der beste Spieler seiner Generation, er macht den Unterschied auf und neben dem Platz. Jeder Klub der Welt würde sich mit der Möglichkeit beschäftigen, ihn zu verpflichten", sagte Omar Berrada, Chief Operating Officer beim englischen Vizemeister, den "Manchester Evening News".

Dass Messi, dessen Kontrakt bei den Katalanen nach der Saison ausläuft, zuletzt mit einem Wechsel zu City in Verbindung gebracht wurde, zeige "wie weit unser Team in den letzten Jahren gekommen ist", ergänzte Berrada.

Messi-Transfer? Manchester City will "vorbereitet sein"

Messi könne "wahrscheinlich eine Ausnahme bei potentiellen Investitionen, die wir machen würden" sein, erläuterte der City-Manager. Es sei angesichts der Entwicklungen bei Barca allerdings "unmöglich vorauszusagen", wie sich die Situation um den 33-Jährigen im kommenden Sommer darstelle, so Berrada.

"Wir müssen auf jeder einzelnen Position vorbereitet sein, weil so viele Dinge passieren können. Gleichzeitig denke ich, dass wir die finanzielle Stärke und die Systemfähigkeit haben, um bei Bedarf Investitionen zu tätigen."

Berrada erinnerte jedoch auch daran, dass die Sky Blues mit Sergio Agüero und Gabriel Jesus "zwei der besten Stürmer der Welt" in ihren Reihen hätten. City habe vor diesem Hintergrund "keine Eile" bei der Suche nach möglichen Verstärkungen für die Offensivabteilung.

Gerüchteweise plante City, Messi mit einem 750-Millionen-Euro-Paket auf die Insel zu locken. Laut "Sport" stand ein Fünfjahresvertrag für den sechsfachen Weltfußballer im Raum. Nach der dritten Spielzeit in der Premier League solle Messi zu Citys Schwesterklub New York City FC in die nordamerikanische MLS wechseln, hieß es.