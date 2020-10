Joker Kramaric schießt Kroatien zum Sieg

LUDVIG THUNMAN via www.imago-images.de

Kramaric (r.) traf zum 2:1-Endstand für Kroatien

Der Hoffenheimer Top-Torschütze Andrej Kramaric hat sich auch in der kroatischen Nationalmannschaft treffsicher gezeigt und den Vize-Weltmeister zum ersten Sieg in der aktuellen Nations-League-Saison geschossen.

Der eingewechselte Bundesligaprofi erzielte in Zagreb in der 84. Minute das Siegtor beim 2:1 (1:0) gegen Schweden, in der Bundesliga traf Kramaric in drei Spielen bereits sechsmal.

In der Division A Gruppe 3 war zuvor Nikola Vlasic (32.) nach Vorlage des Wolfsburgers Josip Brekalo für das Team um den ehemaligen Weltfußballer Luka Modric erfolgreich gewesen. Für die Gäste traf der ehemalige Hamburger Marcus Berg nach Vorarbeit des Leipzigers Emil Forsberg (66.).

Am Mittwoch empfangen die Kroaten Weltmeister Frankreich. Für Sonntagabend war das Prestigeduell zwischen der Equipe Tricolore und Europameister Portugal angesetzt. Beide Mannschaften feierten in ihren bisherigen zwei Gruppenspielen zwei Siege.