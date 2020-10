Magath: Reus für den BVB ein "Problem"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Marco Reus ist Kapitän beim BVB

Marco Reus ist unangefochtener Kapitän bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Geht es nach dem dreimaligen Meister-Trainer Felix Magath, stellt der Angreifer für den BVB jedoch ein großes Problem dar.

Der 67-Jährige sieht beim Revierklub "interne Probleme, wenn ein Spieler wie Marco Reus, der natürlich ein sehr guter Spieler ist, verletzungsbedingt in jeder Saison lange ausfällt", so Magath gegenüber "Sport Bild".

Für BVB-Coach Lucien Favre alles andere als eine leichte Aufgabe, führte der einstige Lehrmeister des FC Bayern, VfL Wolfsburg oder Schalke 04 aus: "Für einen Trainer ist das unheimlich schwierig, eine Saison mit so einem Leistungsträger zu bestreiten, wie ihn Reus beim BVB darstellt. Wenn der Trainer glaubt, endlich eine stabile Formation gefunden zu haben, fällt der Spieler wieder aus."

Daher sei es "gefährlich", auf Marco Reus zu setzen, "weil du ihn bei einem Ausfall nie gleichwertig ersetzen kannst. Diese Aufgabe ist riesig und für Lucien Favre vielleicht gar nicht zu lösen."

Magath: Probleme innerhalb der Mannschaft "zu groß"

Für Felix Magath ist Borussia Dortmund daher auch in der Saison 2020/21 kein Kandidat, um international um den Titel mitzuspielen. "So eine Leistung gab Dortmund die vergangenen Spielzeiten einfach nicht her. Woher soll die Erkenntnis kommen, dass der BVB plötzlich in die europäische Spitze vorstoßen kann?" In der vergangenen Saison schied die Favre-Elf im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Paris Saint-Germain aus.

Der BVB habe immer "Phasen", in denen sie "einen Klasse-Fußball zelebriert haben". Allerdings seien die Leistungen "nie so konstant" gewesen, "dass man das Gefühl hatte, da platzt der Knoten und die Mannschaft marschiert weiter. Diese Stabilität sehe ich auch in der kommenden Saison nicht. Dafür sind die Probleme innerhalb der Mannschaft zu groß."