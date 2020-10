Weitere Corona-Fälle bei Italiens U21

Patric Soderstrom/TT via www.imago-images.de

Paolo Nicolato und sein Team verzeichnen viele Corona-Fälle

Bei Italiens U21-Fußball-Nationalmannschaft sind weitere drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten U21-Spieler auf sieben.

Das EM-Qualifikationsspiel der U21-Teams von Italien und Island in Reykjavik war am vergangenen Freitag wegen vier positiv getesteten italienischen Spielern verlegt worden. Die isländischen Behörden entschieden, die italienische Auswahl in Quarantäne zu schicken.