Lewandowski schwer verletzt? Polen geben Update

Andrzej Iwanczuk/REPORTER via www.imago-images.de

Robert Lewandowski vom FC Bayern hat sich bei der polnischen Nationalmannschaft verletzt

Muss der FC Bayern München vor den kommenden Aufgaben in Bundesliga und Champions League um Robert Lewandowski bangen? Der Torjäger hat sich auf der Länderspielreise mit der polnischen Nationalmannschaft verletzt.

Mit 61 Toren ist Robert Lewandowski Polens Rekordtorschütze. Beim 0:0 gegen Italien am Sonntag im Rahmen der Nations League blieb dem 32-Jährigen ein Treffer allerdings verwehrt. Damit nicht genug: Nach 82 Minuten humpelte Lewandowski nach einem Schlag auf den Knöchel vom Feld.

"Robert war bereits beim Ultraschall und die Untersuchung hat gezeigt, dass kein elementarer Schaden am Sprunggelenk vorliegt", erklärte Jakub Kwiatkowski, Presse-Sprecher der polnischen Elf, gegenüber "Polsat" am späten Montagabend.

Lewandowski habe allerdings ein Hämatom erlitten, das "schmerzhaft" sei und werde physiotherapeutisch betreut. Ein Einsatz am Mittwoch gegen Bosnien-Herzegowina sei wohl nicht in Gefahr, hieß es in dem Statement weiter.

Am Sonntag hatte Kwiatkowski noch erheblich besorgter geklungen. Lewandowski verspüre einen "sehr starken Schmerz". Dieser falle jedoch immerhin bereits weniger heftig aus, als im direkten Anschluss an die Partie.

Muss sich der FC Bayern Sorgen machen?

Beim FC Bayern dürfte man die Statements aus Polen dennoch mit Besorgnis zur Kenntnis genommen haben. Die Vorstellung, dass Lewandowski gegen Bosnien eventuell nicht vollkommen fit auflaufen muss, kann dem deutschen Rekordmeister nicht gefallen.

Zumal auf den FC Bayern stressige Wochen warten. Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren am Donnerstag wird man Lewandowski zwar voraussichtlich eine Verschnaufpause gönnen. Es folgen jedoch in kurzer Folge die Ligapartie gegen Arminia Bielefeld (17. Oktober) sowie der Champions-League-Auftakt gegen Atlético Madrid (21. Oktober).

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Terminplan im Fußball in der Saison 2020/21 ungewöhnlich eng getaktet, die Belastung für die Spieler extrem hoch.