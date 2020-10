Klopp riet Karius zum Wechsel

unknown

Neu bei Union Berlin: Keeper Loris Karius

Trainer Jürgen Klopp hat Torhüter Loris Karius zum Wechsel vom englischen Spitzenclub FC Liverpool zurück in die Fußball-Bundesliga zum 1. FC Union Berlin geraten.

"Er hat gesagt, es ist ein guter Schritt", sagte Karius bei einer Medienrunde über den deutschen Erfolgscoach: "Er hat gesagt, ich kann mich hier auszeichnen und wieder zeigen, dass ich ein richtig guter Torwart bin." Der 27-jährige Karius ist für die laufende Saison an die Eisernen ausgeliehen und könnte am Sonntag (18:00 Uhr) im Spiel beim FC Schalke 04 seine Bundesliga-Rückkehr feiern.

"Es ist mein Anspruch zu spielen, und ich bin positiv gestimmt. Ich wäre auf jeden Fall bereit", sagte Karius zur Rolle der möglichen Nummer eins bei Union. Bislang hatte Andreas Luthe im Tor gestanden, Karius wurde allerdings erst nach Saisonbeginn geholt. Trainer Urs Fischer hat noch nicht bekanntgegeben, wer sein Stammkeeper wird. "Ich versuche, jetzt jeden Tag zu überzeugen", sagte Karius.

Sein letztes Pflichtspiel hat Karius, der seit 2018 von Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen war, vor mehr als einem halben Jahr, am 15. März gegen Galatasaray Istanbul, bestritten. Im Mai dieses Jahres kam er zum FC Liverpool zurück, wurde aber von Klopp nicht mehr in den Kader berufen. "Ich habe in Liverpool nicht mehr die Perspektive gesehen und wollte nicht nur auf der Bank sitzen. Die Bundesliga hat mich immer gereizt", sagte Karius bei seinem ersten Medienauftritt in der Hauptstadt. Bei Union habe ihn das "Gesamtpaket überzeugt".

Karius hatte vor seinem Wechsel nach Liverpool 2016 fünf Jahre für Mainz 05 gespielt und dabei 91 Bundesliga-Partien absolviert.