Salihamidzic erklärt Arbeit mit "Schattenteams"

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand beim FC Bayern

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hat turbulente Tage hinter sich. Der Münchner Kaderplaner hat nun auf die Entscheidungen auf dem Transfermarkt zurückgeblickt und interessante Einblicke in die Last-Minute-Deals gewährt - und mit hartnäckigen Gerüchten aufgeräumt.

Nach dem Transfer von Leroy Sané, dem "Wunschtransfer" des FC Bayern, wie Salihamidzic im Interview mit "Sport Bild" ausführte, wurde etwa ein Abschied von Flügelstürmer Kingsley Coman in den Medien spekuliert. Demnach soll Manchester City den Münchner Angreifer als direkten Ersatz für Sané auserkoren haben, auch Stadtrivale ManUnited soll Interesse gezeigt haben.

"Ich kann das nicht bestätigen", so der Münchner Sportvorstand. "Es lag nichts vor, und wir hätten uns auch nicht damit beschäftigt."

Im Finale der Champions League habe Coman seinen Wert eindrucksvoll unter Beweis gestellt, der Siegtreffer "sollte Erklärung genug sein, warum wir voll und ganz auf ihn setzen".

Bayern-Boss erklärt Arbeit mit "Schattenteams"

Auf der anderen Seite arbeitete Salihamidzic mit seinem Team eifrig daran, Cheftrainer Hansi Flick weitere Neuzugänge zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler, wie der FC Bayern mit so genannten "Schattenteams" arbeitet.

"Kaderplanung auf diesem Niveau ist wie ein Riesenpuzzle. Wir haben jetzt die CL gewonnen, weil viele, nahezu alle Teile ineinandergriffen und zueinanderpassen", so Salihamidzic. In den "Schattenteams" stellen die Kaderplaner dann unterschiedliche Spieler auf und wiegen Stärken und Schwächen ab.

In München landeten "Sport Bild" zufolge zuletzt Spieler wie Ridle Baku, Max Aarons, Tariq Lamptey oder Mitchell Weiser auf solchen "Shortlists", allesamt mögliche Optionen für die rechte Seite. Konkret wurde es aber nur bei Sergino Dest, dessen Transfer finanziell nicht zu realisieren war, und Bouna Sarr, der bei Salihamidzic "schon länger im 'Schattenteam' auf der Rechtsverteidiger-Position" stand.

Der Neuzugang von Olympique Marseille gibt dem Trainer nun "mehr Möglichkeiten", da er seine "Rolle auf der defensiven rechten Seite ganz anders" interpretiert als etwa Benjamin Pavard.

Salihamidzic über Costa: Kontakt zu Juventus nie abgebrochen

Im Fall Douglas Costa ging am Deadline Day ebenfalls alles äußerst schnell. Nachdem Bayern mit Chelsea über einen Transfer von Callum Hudson-Odoi verhandelte, aber zu keiner Einigung kam, wie Salihamidzic bestätigte, bekam er einen Anruf von Juventus-Boss Fabio Paratici.

"So ähnlich lief das in der entscheidenden Phase tatsächlich. Wir hatten zu jeder Planung immer auch Alternativen. Fabio kenne ich aus meiner Juve-Zeit, schon damals war er in die Kaderplanung eingebunden. Ich wusste, dass es bei Juves Transferpolitik eine Bereitschaft geben könnte, Douglas zu verleihen", erklärte der Sportvorstand.

So seien beide Partien "schnell ins Geschäft" gekommen. Douglas Costa stand schon einmal beim Rekordmeister unter Vertrag und mache das Spiel der Bayern "noch unberechenbarer auf den Außen".