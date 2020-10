Presse: "Monumentale Schaffenskrise beim DFB"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Beim DFB-Team lief bei Weitem nicht alles nach Plan

Das DFB-Team fremdelt weiterhin in der Nations League. Am Dienstagabend reichte es für die deutsche Nationalmannschaft nur zu einem 3:3-Unentschieden gegen die Schweiz. So hat die nationale und internationale Presse auf die turbulente Spiel reagiert.

DEUTSCHLAND

ntv: DFB-Elf holpert zu Punkt gegen die Schweiz. Fatale Abwehrfehler und zauberhafte Tore - nach einer Achterbahnfahrt mit mehreren Loopings steigt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Druck auf Bundestrainer Joachim Löw.

Bild: Auch das dritte Länderspiel in sieben Tagen ist am Ende eher enttäuschend! Löw hatte sein System umgestellt, spielt hinten mit Vierer- statt Dreierkette. Trotzdem ist von defensiver Stabilität nichts zu sehen. Immerhin: Drei Geistesblitze retten Jogi doch noch den Punkt! Nach sieben Gegentoren in drei Länderspielen ist klar: Jogi muss die Defensive in den Griff bekommen.

Spiegel online: Nach vorne hui, nach hinten pfui. Die DFB-Elf hat nach Joachim Löws Umstellungen zwar an Durchschlagskraft gewonnen, Balance und Stabilität fehlen allerdings weiterhin. Die Schweizer lockten und trafen.

kicker: In der Ukraine stimmte das Ergebnis, gegen die Schweiz die Moral: Gegen den Nachbarn bewies die DFB-Elf, dass sie nicht nur Führungen verspielen, sondern auch Rückstände aufholen kann. Aktuell zählt Deutschland nicht zur Weltspitze, auch nicht zur Spitze Europas.

SCHWEIZ

Blick: Nati vergibt Sieg im Kracher-Duell! Ein Spektakel der Sonderklasse. Ein deutsches Panikorchester in der Abwehr. Fabian Schär, der einen rabenschwarzen Tag einzieht und zu schlechter Letzt mit Gelbrot vom Platz fliegt. Den beiden Trainern müssen die perfekt frisierten Haare zu Berge stehen.

Blick (2): Das Team von Jogi Löw steckt in einer monumentalen Schaffenskrise. Und trotzdem: Auch in einer solchen Phase ist ein 3:3 auswärts gegen eine nominell immer noch vorzüglich besetzte Mannschaft ein Ausrufezeichen. Ein Erfolgserlebnis, ein Zeichen auch, dass man nicht nur von Selbstvertrauen spricht, sondern dieses auch auf den Platz bringt.

Neue Züricher Zeitung: Die Schweizer Fußballer erreichen in Deutschland ein 3:3 – es ist mehr als eine Ehrenmeldung.

ENGLAND

Daily Mail: Chelsea-Duo Timo Werner und Kai Havertz trafen beide Deutschlands Achterbahnfahrt im Gruppenspiel der Nations League gegen die Schweiz. Ein sensationelles Hacken-Tor von Serge Gnabry sicherte Deutschland einen Punkt.

The Sun: Die Chelsea-Fans befinden sich nach den Toren von Timo Werner und Kai Havertz im Wunderland. Die Schweiz schockt Deutschland mit einer 2:0-Führung in der ersten Halbzeit.

SPANIEN

Marca: Toni Kroos feiert seinen 100. Einsatz im DFB-Dress mit einem Auftritt der Extraklasse. Deutschlands neuer "Zenturio" war überall auf dem Platz zu finden.

As: Deutschland hat ein Problem. Der jüngste Rückschlag gefährdet ernsthaft die Chancen von Löw, auf der Bank zu bleiben.

ÖSTERREICH

Heute: 0:2, 2:2, 2:3, 3:3 – Deutschland kam gegen die Schweiz mit einem blauen Auge davon. In der Nations League ist dennoch noch alles möglich.