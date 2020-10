Zufrieden mit den Neuen? Flick weicht aus

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Am Donnerstag (20:45 Uhr) fordert der FC Bayern München den Underdog 1. FC Düren zum Abschluss der 1. Runde des DFB-Pokals. Vermutungen, der deutsche Rekordmeister werde seiner ersten Elf eine Pause gönnen und stattdessen den Neuzugängen und einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben, bestätigte Coach Hansi Flick am Mittwoch.

"Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen", sagte Flick. Niklas Süle, der beim 3:3 der DFB-Auswahl in der Nations League gegen die Schweiz nicht im Einsatz war, sei dagegen "eine Option". Die vier Zugänge Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Marc Roca und Bouna Sarr "werden zum Einsatz kommen. Das ist eine Chance, sich zu zeigen", meinte Flick.

Auf die Frage, wie Kapitän Manuel Neuer das Debüt von Torwart Nübel finde, entgegnete Flick: "Ich denke, Manu hat Verständnis, dass wir Donnerstag Alex Nübel spielen lassen."

Ansonsten setzt der Erfolgscoach auf die Triple-Helden Thomas Müller, Jérôme Boateng und Alphonso Davies sowie Javi Martínez. Er habe dem Quartett zuletzt bewusst freigegeben, "um runterzufahren. Ich erwarte, dass sie besonders die Akkus aufgeladen haben."

Flick betonte, er nehme Düren "sehr ernst. Ob das Barcelona ist, Dortmund oder Bielefeld - wir haben auch da den nötigen Respekt". Nicht mitwirken kann Chris Richards (Wade). Neuzugang Tiago Dantas "darf noch nicht spielen", bestätigte Flick.

Die Frage, ob er mit den verpflichteten Neuzugängen an sich zufrieden sei, brachte Flick hingegen etwas aus der Fassung: "Denken Sie wirklich, dass ich Ihnen hier Interna am Tisch erzähle?", frotzelte Flick und ergänzte: "Ich bin dann zufrieden, wenn die Neuen ihre Leistungen abrufen. Aber das gilt auch für die, die schon hier sind. Ich bin wirklich happy und froh, dass die Transferperiode vorbei ist. Alles andere ist Vergangenheit."

Beim FC Bayern galten eigentlich Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) und Sergino Dest (wechselte von Ajax zum FC Barcelona) als Wunschspieler. Beide konnte man nicht verpflichten.

Die wichtigsten Aussagen der PK des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Ist Nübel der neue Pokal-Torhüter? +++

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Sie wissen ja, dass ich nur bis zum nächsten Spiel denke und für das Spiel gegen Düren haben wir so entschieden.

+++ Spielen alle Neuzugänge gegen Düren? +++

Tiago Dantas darf noch nicht spielen, ansonsten werden alle neuen Spieler zum Einsatz kommen. Sie werden ihre Chance bekommen.

+++ DFB-Probleme: 3er oder 4er-Kette? +++

Es sind Nationalspieler. Da ist es kein Problem, ob man Dreier- oder Viererkette spielt. Man hat das Gefühl, es fehlt ein wenig die Sicherheit. Nicht die letzte Reihe ist Schuld, sondern es fehlt der Druck auf den Ball.

Rein fußballerisch war das Spiel gegen die Schweiz sehr gut. Aber es ist nicht meine Aufgabe, hierzu Vorschläge zu machen. Man wird diese Spiele genau analysieren. Einige Dinge hätte man besser machen müssen, daraus werden die richtigen Schlüsse gezogen. Wir hatten auch einige Spiele, die in der Defensive nicht so top waren. Das ist eine Abstimmungssache und auch der Belastungssteuerung geschuldet.

+++ Ist Süle wieder fit? Was ist mit Lewandowski? +++

Süle ist eine Option für morgen. Bei Robert ist es so, dass ich mit ihm telefoniert habe und er gesagt hat, dass es nicht so schlimm ist. Heute Abend sind ja noch Spiele und dann gucken wir, wie auch die anderen zurückkehren.

+++ Flick über die Probleme beim DFB +++

Ich habe solche Momente auch erlebt. Es ist die Pflicht des Trainers, Dinge auszuprobieren. Die Situation für Joachim Löw ist nicht einfach, es gibt keine Zeit, Dinge einzustudieren im Training. Diese Einheiten hatte er nicht zur Verfügung. Ansonsten finde ich das, was gerade passiert, sehr übertrieben. Wir müssen da die Schärfe rausnehmen.

Jogi hat einen überragenden Job gemacht. Viele kommen hervor und üben Kritik, die schon 25 Jahre keinen Ball mehr an den Füßen hatten. Als Experte haut man ab und zu mal die ein oder andere Sache raus, das tut dem deutschen Fußball nicht gut. Wir im Verein müssen schauen, dass wir Stürmer und Außenverteidiger kreieren, das ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Einen richtigen zentralen Stürmer sehe ich momentan auf dem deutschen Markt nicht. Miroslav Klose ist topfit, vielleicht kann er in sechs Wochen wieder spielen. Aber den bekommt keiner, der bleibt bei uns.

+++ Flick über Roca und Javi Martínez +++

Wenn man irgendwo hin möchte, muss man erst einmal Angebot haben. Es ist dementsprechend ganz einfach. Was Roca und Javi angeht. Er kann natürlich eine Hilfe sein, aber auch unabhängig von den Muttersprachlern schicken wir die Spieler in den Deutschunterricht. Er kann auch gut Englisch, von daher gibt es keine Probleme.

+++ Sind Sie unzufrieden über die Transfers? +++

Denken Sie wirklich, dass ich Ihnen hier Interna am Tisch erzähle? Wie gesagt, ich bin dann zufrieden, wenn die Neuen ihre Leistungen abrufen. Aber das gilt auch für die, die schon hier sind. Ich bin wirklich happy und froh, dass die Transferperiode vorbei ist. Alles andere ist Vergangenheit.

+++ Was erwarten Sie von Marc Roca? +++

Dass er das, was er kann, zu 100 Prozent abruft. Er ist ein Spieler mit einer guten Balance und Ballsicherheit. Ich erwarte von ihm, dass er daran anknüpft. Er wird sich anpassen müssen, aber die Zeit möchte ich ihm geben. Dann wird er sicherlich für den ein oder anderen einspringen.

+++ Flick über die Belastung +++

Ich denke, das ist für uns alle eine Riesenaufgabe, für uns Trainer aber auch für die Spieler. Wir müssen gucken, dass wir die Spieler zum richtigen Zeitpunkt aufstellen. Da kommt es auf den gesamten Staff an, etwa die Fitness-Trainer, um so die Belastung zu steuern.

+++ Steht Nübel im Tor? Was sagt Neuer? +++

Das stimmt, aber ich denke, dass Manuel Verständnis dafür haben wird, dass wir morgen Alex Nübel spielen lassen.

+++ Ist Richards fit? +++

Nein, Chris kann noch nicht spielen, er hat noch Probleme mit der Wadenmuskulatur gehabt. Er wird morgen und auch für das Wochenende nicht zur Verfügung stehen.

+++ Welchen Eindruck machen die Neuzugänge? +++

Mit den ersten Trainings bin ich sehr zufrieden. Am Ende kann man aber nur zufrieden sein, wenn die Leistung über einen längeren Zeitraum stimmt. Fragen Sie mich also in zwei bis drei Monaten noch einmal.

Ich habe schon gesehen, dass wir Spieler verpflichtet haben, die technisch sehr gut. Gerade gestern war das sehr gut. Von daher ist der erste Eindruck positiv.

+++ Flick über das Spiel gegen Düren +++

Ob Barcelona, Dortmund oder Bielefeld, wir nehmen das sehr ernst und haben uns entsprechend vorbereitet. Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen, aber trotzdem haben wir noch einen Kader, um in die nächste Runde einzuziehen.