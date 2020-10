Nübel statt Neuer: Zoff-Potenzial?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Manuel Neuer muss im DFB-Pokal für Ersatzmann Alexander Nübel weichen

Neuzugang Alexander Nübel wird am Donnerstag im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Düren sein Debüt im Tor des FC Bayern München geben. Stammkeeper Manuel Neuer räumt seinen Platz aber womöglich nicht freiwillig.

Dass Nübel gegen Düren beginnt, bestätigte Trainer Hansi Flick am Mittwoch auf der Pressekonferenz des FC Bayern.

Da Neuer noch am Dienstag mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz spielte, kam die Entscheidung des Cheftrainers nicht überraschend. "Ich denke, Manu hat da auch Verständnis, dass wir morgen Alex Nübel spielen lassen", sagte Flick.

Ob der Platzhirsch zwischen den Pfosten des Bayern-Tores wirklich Verständnis zeigt, darf allerdings durchaus hinterfragt werden. "Bild" spekuliert, der Torwart-Tausch könne gegen Neuers Willen erfolgt sein.

Hintergrund: Bereits im zurückliegenden Trainingslager der Münchner wies Neuer Gerüchte zurück, Nübel seien bei seiner Verpflichtung eine gewisse Anzahl an Einsätzen zugesichert worden. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen", erklärte der Bayern-Kapitän damals.

FC Bayern: Nübel als fester Pokal-Torwart?

Dass Flick "denkt", Neuer werde seine Entscheidung positiv sehen, legt zudem nahe, dass er nicht mit der Nummer eins über die Zwangspause gesprochen hat. Neuer äußerte zwar unlängst während einer DFB-PK den Wunsch nach einer "Auszeit", erklärte aber auch, die vielen Spiele in diesen Wochen könnten "etwas Positives sein." Es gebe für Nationalspieler wie ihn dadurch "weniger Training und mehr Wettbewerb".

Wenig erfreut dürfte der Routinier allerdings darüber sein, dass sich Flick bezüglich weiterer Pokal-Einsätze Nübels am Mittwoch nicht klar positionierte. "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich denke immer nur an das nächste Spiel. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir beschlossen, dass Alex morgen spielt. Alles Weitere werden wir danach sehen", so der Bayern-Coach. Winkt dem Ex-Schalker also sogar die Rolle als fester Pokal-Keeper?

Fest steht, dass Nübel langfristig zum Nachfolger von Neuer aufgebaut werden soll. Jede zusätzliche Minute Einsatzzeit könnte für den Torwart selbst sowie auch für den FC Bayern also Gold wert sein.