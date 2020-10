Bestätigt: FC Bayern besitzt Kaufoption bei Neuzugang

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Der FC Bayern besitzt eine Kaufoption für Tiago Dantas (re.)

Tiago Dantas wechselte als einer von vier Neuzugängen am Deadline Day zum FC Bayern. Nun hat Benfica-Boss Luis Filipe Vieira verraten, wie intensiv der 19-Jährige um den Wechsel nach München gebeten hat und gleichzeitig bestätigt, dass das portugiesische Top-Talent im kommenden Sommer vom deutschen Serienmeister fest verpflichtet werden kann.

Gegenüber "A Bola" erklärte Viera, dass der FC Bayern eine Kaufoption für Dantas - der bislang bis Ende Juni 2021 ausgeliehen ist - besitze. Über diese war in den letzten Tagen gerüchteweise berichtet worden. Die genaue Höhe nannte der Vereinspräsident des Lissaboner Klubs nicht, sie soll aber dem Vernehmen nach bei acht Millionen Euro liegen.

Bevor Dantas aber überhaupt an der Säbener Straße ein langfristiges Thema wird, muss er sich in der U23 des Klubs in der 3. Liga beweisen, um schließlich - im besten Falle - im Frühjahr bei den Profis Bonuspunkte zu sammeln. Immerhin: Hansi Flick gilt als großer Fan des kleinen Mittelfeldspielers.

Gut möglich, dass Flicks Begeisterung den Youngster auch zu einem Wechsel nach München bewog. Laut Benfica-Chef Viera hat der 19-Jährige jedenfalls intensiv um einen Transfer geworben.

"Guten Tag, Präsident. Es hat sich die Möglichkeit ergeben, zum FC Bayern ausgeliehen zu werden. Sie haben bereits ein Angebot abgegeben. Ich möchte Sie bitten, mich gehen zu lassen", soll Dantas dem 71-Jährigen geschrieben haben, verriet dieser gegenüber "A Bola".

Und weiter: "Ich wurde vom Trainer wenig berücksichtigt und habe seine Entscheidungen nie infrage gestellt. Es ist eine einmalige Gelegenheit in meinem Leben und ich habe ihn gebeten, mich gehen zu lassen." Ob Dantas diese "einmalige Gelegenheit" nun nutzt, hängt ganz an ihm.

Nach dem Transfer nach München soll sich der wuselige Passgeber bei Viera bedankt haben. "Ich werde diese Geste niemals vergessen und verspreche, dass ich die Werte und Farben von Benfica immer in Ehren halten werde", schrieb Dantas laut dem Klub-Boss.