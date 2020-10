Diese Sorgen plagen den BVB vor dem Hoffenheim-Spiel

unknown

BVB bei Angstgegner Hoffenheim gefordert

Am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga reist Borussia Dortmund zur TSG 1899 Hoffenheim. Beim BVB herrscht vor der schwierigen Aufgabe beim Angstgegner der letzten Jahre keineswegs eitel Sonnenschein. weltfussball nennt die drei Faktoren, die den Dortmundern die größten Sorgen machen.

Sorgen des BVB: Miese Bilanz gegen Hoffenheim

Am 16. Dezember 2017 gewann der BVB letztmals ein Bundesligaspiel gegen Hoffenheim. Pierre-Emerick Aubameyang (63.) und Christian Pulisic (89.) erzielten im heimischen Signal Iduna Park die Treffer für Dortmund, der heutige Schalker Mark Uth (21.) hatte die Kraichgauer zunächst in Führung gebracht.

In fünf Partien gelang den Borussen seitdem kein weiterer dreifacher Punktgewinn im Duell mit der TSG mehr. Die bittere Bilanz: drei Niederlagen, zwei Remis. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison setzte es sogar eine deftige 0:4-Heimpleite gegen den Angstgegner.

Alle vier Treffer in dieser denkwürdigen Partie erzielte Andrej Kramaric. Bei sieben Treffern in acht Duellen mit den Schwarz-Gelben steht Hoffenheims Torjäger damit schon. Der Kroate ist also ein echter BVB-Spezialist - und auch aktuell in Top-Form: Sechs Mal traf Kramaric in der laufendenden Saison in der Liga bereits, sogar häufiger als Robert Lewandowski (5). Auch während der Länderspielphase zeigte sich Kramaric treffsicher und erzielte ein Tor beim 2:1-Sieg Kroatiens in der Nations League gegen Schweden.

Dass Hoffenheim die Großen ärgern kann, bekam in dieser Spielzeit bereits der FC Bayern zu spüren. Am zweiten Spieltag setzte es eine 1:4-Klatsche für den Rekordmeister in der Sinsheimer PreZero Arena gegen das Team des ehemaligen Münchner U23-Coaches Sebastian Hoeneß.

Sorgen des BVB: Personalnot nach dem ersten Corona-Fall

Am Mittwoch letzter Woche hatte dann auch der BVB seinen ersten Corona-Fall: Manuel Akanji wurde bei der Schweizer Nationalmannschaft positiv getestet.

Der Innenverteidiger ist zwar weiter symptomfrei, befindet sich aber in häuslicher Quarantäne. Wann Akanji wieder auf dem Platz stehen kann, ist offen. Gegen Hoffenheim wird er definitiv noch nicht zurückkehren. "Manuel geht es gut. Das ist das Allerwichtigste", sagte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl.

Durch Akanjis Ausfall gehen Lucien Favre gerade in der Defensive langsam aber sicher die Optionen aus. Nico Schulz kam mit einem Muskelfaserriss vom Nationalteam zurück und fehlt wochenlang. Ein Comeback von Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung im Knie) ist nicht abzusehen. Henri Weigelt aus der U23, der als möglicher Defensiv-Notnagel gehandelt wurde, hat sich ebenfalls verletzt. Auch Thorgan Hazard (Muskelfaserriss im Oberschenkel), der zu Saisonbeginn als linker Schienenspieler überzeugte, ist vorerst noch keine Alternative.

Gegen Hoffenheim dürfte zunächst Lukasz Piszczek Akanjis Position rechts in der Dortmunder Dreierkette übernehmen. Emre Can rückt dafür nach links, Mats Hummels bleibt im Zentrum. Die Personalsituation sei "insgesamt nicht ganz einfach", gab Kehl zu.

Sorgen des BVB: In welchem Zustand sind die Nationalspieler?

14 Profis des BVB weilten in den letzten Tagen bei ihren (Junioren-)Nationalmannschaften. Einige von ihnen absolvierten ein wahres Mammutprogramm. Erling Haaland stand für seine Norweger dreimal in der Startelf, genauso wie Raphael Guerreiro bei Portugal. Axel Witsel, Thomas Meunier (beide Belgien) sowie Thomas Delaney (Dänemark) spielten jeweils zweimal durch.

Ebenfalls nicht gerade glücklich aus Dortmunder Sicht: Die deutschen Nationalspieler tankten auf ihrer Länderspielreise kein Selbstbewusstsein - im Gegenteil.

Emre Can und Julian Brandt standen nur im Testspiel gegen die Türkei (3:3) in der Startelf, konnten beide aber nicht überzeugen. Can kam in der Nations League immerhin noch zu zwei Kurzeinsätzen, Brandt war dort dann komplett außen vor. Auch Nico Schulz enttäuschte gegen die Türken einmal mehr - und verletzte sich zu allem Überfluss auch noch. Mo Dahoud wurde nach seiner überraschenden Nominierung inklusive Kurz-Debüt aus dem Kader für die Nations League gestrichen.

Tobias Knoop