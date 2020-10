Zorc befürwortet Hummels-Comeback im DFB-Team

Guido Kirchner via www.imago-images.de

Nach der Länderspielpause reist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) zu Angstgegner TSG Hoffenheim. Neben der hohen Belastung für die BVB-Rückkehrer war auf der Spieltagspressekonferenz auch Mats Hummels und eine mögliche Rückkehr zur DFB-Auswahl Thema. Sportdirektor Michael Zorc hat hierzu eine klare Haltung.

"Ich habe ja letztes Jahr schon meine Meinung dazu gesagt. Ich finde, er ist weiterhin ein Top-Top-Abwehrspieler für Deutschland, der die Qualität hat, dort zu spielen", so der 58-Jährige deutlich, "aber letztendlich ist das nicht so relevant, da ich das nicht entscheiden muss". Die Wahl liege allein bei Bundestrainer Joachim Löw, "das ist sein gutes Recht, so zu entscheiden".

Hummels, der auf 70 Länderspiele im DFB-Dress kommt, sei laut Zorc aber sportlich über jeden Zweifel erhaben. "Von der Qualität ist Mats natürlich immer noch auf dem höchsten Level."

Trainer Lucien Favre muss seine Mannschaft gegen die TSG derweil umstellen. Einige Nationalspieler seien von ihren Einsätzen noch nicht wieder zurück und werden erst am Nachmittag in Dortmund erwartet. An ernsthaftes Training sei nicht zu denken, "sie brauchen Erholung".

Thorgan Hazard kann nicht spielen. Manuel Akanji wird auch nicht dabei sein, er muss in Quarantäne bleiben. Es sind noch nicht alle Spieler wieder von der Länderspielreise zurück.

Fehlen werden sicher Thorgan Hazard, der sich Ende September einen Muskelfaserriss zugezogen hatte: "Da gibt es keine Diskussion. Er fängt an zu laufen."

Auch der mit COVID-19 infizierte Manuel Akanji wird fehlen, "er muss in Quarantäne bleiben bis zum 17." Ein möglicher Einsatz von Manuel Akanji im Champions-League-Spiel bei Lazio Rom am kommenden Dienstag (21:00 Uhr) rückt damit aber zunächst wieder näher.

+++ Hummels zurück zur DFB-Elf? +++

Zorc: Ich habe ja letztes Jahr schon meine Meinung dazu gesagt. Ich finde, er ist weiterhin ein Top-Top-Abwehrspieler für Deutschland, der die Qualität hat, dort zu spielen. Aber das ist meine Meinung, aber letztendlich ist das nicht so relevant, da ich das nicht entscheiden muss. Das tut der Bundestrainer, das ist sein gutes Recht so zu entscheiden. Von der Qualität ist Mats natürlich immer noch auf dem höchsten Level.

+++ Wie groß ist Belastung? +++

Favre: Wir sind daran gewöhnt, wir spielen immer dreimal die Woche. Da kann man nicht viel trainieren. Sie kommen jetzt zurück, aus Island, England usw. Sie kommen heute Nachmittag, natürlich können sie nicht trainieren. Manche haben zwei Spiele nacheinander gemacht, andere drei. Sie brauchen Erholung. Morgen werden wir auch nicht viel trainieren.

+++ Wie weit ist Mateu Morey?? +++

Favre: Er ist wieder zurück vor zehn Tagen. Er hat trainiert, aber er war leider vier Tage wegen eines Infekts weg. Er hat vor zwei Tagen wieder angefangen. Es geht ihm gut.

+++ Wie hat sich die Spielweise verändert +++

Favre: Sie haben schon gute Spiele gemacht, aber auch in der letzten Saison waren sie gut. Zuletzt haben wir knapp verloren, in der Rückrunde war es dann speziell.

+++ Wie gehen Sie mit der Situation um, Herr Favre? +++

Favre: Wir müssen kreativ sein, die besten Möglichkeiten zu finden.

+++ Werden Zuschauer künftig dabei sein? +++

Pressesprecher Fligge: Wir sind mit den Behörden im Austausch, final ist aber noch nichts entschieden.

+++ Wie finden Sie die vielen Reisen? Wie sehen Sie Sanchos Kurzeinsatz? +++

Zorc: Grundsätzlich sagt uns der englische Nationaltrainer nicht, wer wie viel spielt. Das ist ja auch sein Hoheitsgebiet. Klar, wir haben eine schwierige Situation, auch mit dem Terminkalender. Nun kommt die Champions League dazu, im November gibt es noch eine Abstellungsperiode. Aber es bringt nichts, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn wir spielen auch in Rom. Gladbach spielt zum Beispiel in Mailand nächste Woche. Wir sollten uns nicht beklagen, das gilt ja auch für alle anderen Mannschaften. Wir müssen die Situation so annehmen wie sie ist. Auch die Politik hat ein großes Wort mitzureden. Wir sind aufgerufen, das Beste daraus zu machen.

+++ Wie kann man Kramaric stoppen? +++

Favre: Ja klar, er hat schon viele Tore gemacht. Er bewegt sich sehr gut, sehr clever. Das ist ein Problem für jede Mannschaft.

+++ Sind die Rückkehrer gesund? +++

Zorc: Die Info geht ja an die medizinische Abteilung und an den Trainer. Da haben wir noch nichts Gegenteiliges gehört.

+++ Wie steht es ums Personal? +++

Favre: Thorgan Hazard ist nicht da am Wochenende, da gibt es keine Diskussion. Er fängt an zu laufen. Manuel Akanji wird auch nicht da sein, er muss in Quarantäne bleiben bis zum 17. Viele anderen sind noch nicht da, sie haben gestern Abend noch gespielt. Haaland und Delaney sind schon da, die Belgier aber nicht.

+++ Senkrechtstarter Reyna im Fokus +++

Giovanni Reyna zählt zu den großen positiven Überraschungen des Dortmunder Saisonstarts. Der 17 Jahre US-Amerikaner besticht mit guten Leistungen und wichtigen Scorerpunkten.

Aktuell ist Reyna lediglich noch bis zum 30. Juni 2021 an die Borussia gebunden. Wenn Reyna am 13. November seinen 18. Geburtstag feiert, greift jedoch laut "kicker" automatisch ein Anschlussvertrag bis 2023. Damit einher geht demnach auch eine satte Gehaltserhöhung. 2,5 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel wie bisher soll Reyna künftig kassieren. Hier geht's zum Artikel.

+++ Wie waren die Länderspielreisen der BVB-Stars? +++

Gleich 14 Spieler von Borussia Dortmund mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Einige werden mit Selbstvertrauen zum BVB zurückgekehrt sein, andere wären wohl lieber zuhause geblieben. Von Partybesuchen im Vorfeld bis zur Corona-Infektion ist alles dabei. Hier geht es zur Diashow!

+++ BVB-Angstgegner TSG 1899 Hoffenheim +++

Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse dürfte nicht wenigen BVB-Fans und Verantwortlichen der Borussia Sorgen bereiten. Zuletzt verloren die Schwarz-Gelben Ende Juni im heimischen Stadion mit 0:4, zuvor gab es eine 1:2-Pleite in Hoffenheim (Mitte Dezember 2019). Auch in der Saison 2018/2019 reichte es in beiden Spielen (1:1/3:3) nicht zum Sieg für die Dortmunder. Platzt in dieser Spielzeit der Knoten?

+++ Personelle Sorgen beim BVB immer größer +++

In der Abwehr wird es langsam eng: Dan-Axel Zagadou ist seit Längerem verletzt, Nico Schulz fällt aus, Manuel Akanji hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Auch Nachwuchsstar Henri Weigelt, der seit Wochen mit den Profis trainiert und von "Bild" als möglicher Akanji-Ersatz gehandelt wurde, steht nicht zur Verfügung, weil er sich am Sprunggelenk verletzt hat. Wie löst Favre das Defensivpuzzle?