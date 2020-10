Glanzlose B-Elf des FC Bayern besteht gegen Düren

Markus Fischer via www.imago-images.de

Der FC Bayern setzte sich gegen den FC Düren durch

Der FC Bayern München ist beim klubinternen Debütantenball im DFB-Pokal erfolgreich in die Mission Titelverteidigung gestartet. Im Nachholspiel der ersten Runde setzte sich die B-Mannschaft des Rekordmeisters beim ersten Auftritt mehrerer Sommer-Zugänge gegen den mutigen Fünftligisten 1. FC Düren glanzlos mit 3:0 (2:0) durch.

Die Tore für den ersatzgeschwächten Quintuple-Sieger erzielten Neu-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (24. und 75.) und Thomas Müller (36., Foulelfmeter). Der tapfer auftretende Außenseiter aus Düren verabschiedete sich bei seiner ersten Pokal-Teilnahme erhobenen Hauptes und darf sich über eine Prämie in Höhe von 137.000 Euro freuen. Die zweite Pokalrunde ist für den 22. und 23. Dezember angesetzt.

Bayerns Trainer Hansi Flick, dessen Team bereits am Samstag (18:30 Uhr) bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld wieder gefordert ist, musste ohne seine Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski oder Abwehrchef David Alaba auskommen. Dafür startete erstmals Alexander Nübel im Tor, davor gaben die kurz vor Transferschluss verpflichteten Bouna Sarr, Marc Roca, Douglas Costa und Choupo-Moting ihre Debüts.

Für Düren zählte nur ein Motto: Besser sein "als Schalke und Barcelona", wie Vereinsboss Wolfgang Spelthahn im Vorfeld gesagt hatte. Der FC Barcelona (2:8) und Schalke 04 (0:8) waren in den vergangenen Wochen und Monaten gegen die Flick-Elf untergegangen.

Also weniger als acht Gegentore kassieren, lautete die Gäste-Devise. Dieses Ziel geriet für Düren, das sein Heimrecht abgegeben hatte, überhaupt nicht in Gefahr. Der Mittelrheinligist zeigte keinen Respekt, machte die Räume geschickt dicht, presste teilweise mit sechs Mann am Bayern-Strafraum und verzeichnete nach nur 23 Sekunden sogar die erste gute Chance.

Bei der zweiten Garnitur des Champions-League-Siegers aus München hingegen war die fehlende Abstimmung deutlich zu erkennen. Die Routiniers Müller und Javi Martinez mussten ihre Teamkollegen oft mit lauten Kommandos zurechtweisen, der Underdog aus der Voreifel hielt zunächst gut mit.

Bis zur ersten ganz großen Bayern-Möglichkeit dauerte es 18 Minuten, aber Choupo-Moting scheiterte noch am starken Kevin Jackmuth im Dürener Tor. Kurz darauf war der Bann aber gebrochen: Der auffällige Sarr lief mit einem seiner pfeilschnellen Antritte allen davon und bediente im Zentrum ideal Choupo-Moting, der erstmals im Bayern-Trikot traf.

Choupo-Moting war es auch, der den Elfmeter zum 2:0 herausholte. Rückkehrer Costa trat erstmals kurz vor dem Pausenpfiff mit einem schönen Dribbling und Außenristschuss in Erscheinung.

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich der Favorit, bei dem sich Talente wie Jamal Musiala (17), Angelo Stiller (19), Leon Dajaku (19) oder Armindo Sieb (17) beweisen durften, weiter schwer. Defensiv bildeten sich gelegentlich Lücken, in der Offensive scheiterten Choupo-Moting (57.) völlig freistehend und Musiala (64.) am Pfosten. Eine Viertelstunde vor Schluss belohnte sich Choupo-Moting mit seinem zweiten Treffer.