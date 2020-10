AFP/SID/GABRIEL BOUYS

DFB-Frauen ohne Popp und Lattwein gegen England

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen England am 27. Oktober (16:00 Uhr) ohne Kapitänin Alexandra Popp auskommen.

Wegen einer Kapselverletzung am Fuß sagte die Wolfsburgerin ihre Teilnahme ebenso ab wie Lena Lattwein von der TSG Hoffenheim (Kniereizung). Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Popps VfL-Teamkollegin Pia-Sophie Wolter nach. Für die 22 Jahre alte Angreiferin ist es die erste Berufung in das Frauen-Nationalteam. Die DFB-Frauen versammeln sich am Mittwoch in Wiesbaden für das Testspiel gegen den kommenden EM-Gastgeber.