Sturm: Ausfallzeit von Kiteishvili steht fest

GEPA pictures/ Christian Walgram

Zwangspause für Otar Kiteishvili

Bundesligist Sturm Graz muss einige Zeit ohne Spielmacher Otar Kiteishvili auskommen. Der Georgier laboriert an einem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich.

Die Befürchtungen bei Sturm Graz haben sich am Freitag bestätigt: Spielmacher Otar Kiteishvili, der verletzt vom georgischen Nationalteam zurückgekehrt ist, wird dem steirischen Bundesligisten wochenlang fehlen. Eine Magnetresonanzuntersuchung beim 24-Jährigen ergab einen Muskelbündelriss in den Adduktoren, damit wird Sturms Nummer zehn zirka sechs Wochen ausfallen.

"Seine Verletzung ist ein absoluter negativer Punkt der letzten zwei Wochen. Das ist die dritte schwere Verletzung in drei Monaten für uns, das schmerzt natürlich sehr", klagte Trainer Christian Ilzer am Freitag.

Kiteishvili zog sich die Verletzung in der Anfangsphase der Nations-League-Partie Georgiens in Nordmazedonien (1:1) zu, in der er nach einem Zweikampf bereits in der siebten Minute ausgewechselt werden musste. Sturms nächstes Pflichtspiel steht bereits am Samstag auf dem Programm. Um 15:00 Uhr gastiert die Ilzer-Truppe in der zweiten Runde des ÖFB-Cups beim VfB Hohenems aus der Vorarlberg-Liga.

red