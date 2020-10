Schalke verlängert mit "feinem Techniker"

O.Behrendt via www.imago-images.de

Can Bozdogan verlängert beim FC Schalke 04

Der strauchelnde Fußball-Traditionsklub Schalke 04 muss im richtungsweisenden Bundesligaspiel (18:00 Uhr) gegen Union Berlin auf Stürmer Mark Uth verzichten. Wie die Königsblauen am Sonntag mitteilten, steht Uth wegen muskulärer Probleme kurzfristig nicht im Kader. Für ihn stürmt Neuzugang Vedad Ibisevic als einzige Spitze.

Im Vergleich zum desaströsen Debüt bei RB Leipzig (0:4) stellt Trainer Manuel Baum seine Startelf nach der Nations-League-Pause auf sechs Positionen um. Unter anderem ersetzt Neuzugang Frederik Rönnow Stammtorhüter Ralf Fährmann (Adduktoren), Rechtsverteidiger Kilian Ludewig gibt sein Bundesligadebüt.

Ebenfalls von Beginn an setzt Baum auf Can Bozdogan, der vor der Partie per Einspieler auf dem Videowürfel der Schalker Arena seine Vertragsverlängerung bis 2024 bekannt gab.

"Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zukunft. Glück auf", sagte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler.

"Ich kannte Can vor meinem Engagement auf Schalke schon aus den U-Mannschaften des DFB. Er ist ein feiner Techniker, hat ein exzellentes Spielverständnis und sucht immer den direkten Weg zum Tor. Wichtig ist nun, dass er den eingeschlagenen Weg weiter so fleißig und voller Motivation fortsetzt", ergänzte Baum.

"Can Bozdogan gehört zu den größten Mittelfeldtalenten in der Bundesliga. Dass er sich mit voller Überzeugung und ohne zu Zögern für eine Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 entschieden hat, ist ein tolles Zeichen für den gesamten Klub", sagte Sportvorstand Jochen Schneider und fügte an: "Er ist schon jetzt ein wichtiger Baustein in unserem Kader."