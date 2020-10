Ex-Model bald im Aufsichtsrat des BVB?

Barbara Insinger via www.imago-images.de

Judith Dommermuth (2.v.l.), will in den BVB-Aufsichtsrat

Am 19. November findet die diesjährige Aktionärsversammlung bei Borussia Dortmund statt - im Jahr 2020 ganz Corona-konform auf digitalem Wege, versteht sich. Ein ehemalige Model will es dabei in den Aufsichtsrat des BVB schaffen.

Das wichtigsten Kontrollgremium der BVB-Aktiengesellschaft soll zwar größtenteils in seiner derzeitigen Besetzung bestätigt und wiedergewählt werden. Doch mit dem einstigen SPD-Kanzlerkandidat und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück scheidet ein Mitglied nach zehnjähriger Tätigkeit aus dem Amt aus.

Für ihn könnte mit der Unternehmerin Judith Dommermuth eine weitere schillernde Persönlichkeit in das Gremium rücken. Wie der "kicker" am Montag berichtete, bewirbt sich das ehemalige Model um den freiwerdenden Posten im BVB-Aufsichtsrat.

Dommermuth ist 44 Jahre alt und geschäftsführende Gesellschafterin des Modelabels JUVIA, im Fußball-Business bislang aber noch ein unbeschriebenes Blatt. Der Name Dommermuth ist beim BVB allerdings spätestens seit Jahresbeginn bereits bestens bekannt.

Judith Dommermuths Ehemann beim BVB bereits bekannt

Judith Dommermuths Ehemann Ralph, milliardenschwerer Boss der United Internet AG, ist im März dieses Jahres als Großaktionär beim BVB eingestiegen und sicherte sich für 32 Millionen Euro einen Aktienpaket von über fünf Prozent beim Revierklub. Außerdem stieg Dommermuth mit seinem Tochterunternehmen 1&1 als neuer Trikotsponsor beim BVB ein. Seit dieser Saison ziert das Logo des Internetanbieters das Jersey der Dortmunder.

Judith Dommermuths wäre im Falle einer erfolgreichen Bewerbung um den Aufsichtsratsposten die zweite Frau im neunköpfigen Kontrollgremium. Bereits seit fünf Jahren ist Silke Seidel ebenfalls im BVB-Aufsichtsrat dabei. Die leitende angestellte der Dortmunder Stadtwerke war die erste Frau, die es in diese Position schaffte. Aufsichtsratsvorsitzender ist Gerd Pieper, ehemaliger CEO der gleichnamigen Parfümerie.