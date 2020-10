Matthäus glaubt nicht an BVB-Sieg gegen Lazio

Revierfoto via www.imago-images.de

Matthäus glaubt nicht, dass sich der BVB gegen Rom durchsetzt

Lothar Matthäus glaubt nicht an einen Auftakt-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League bei Lazio Rom. Auch zu den ersten Gruppenspielen von FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gab der Rekord-Nationalspieler eine Prognose ab.

Das Duell BVB gegen Lazio sei vor allem ein "Stürmer-Duell" zwischen Erling Haaland und Ciro Immobile, schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne, "der erfolgreichste Stürmer Europas der letzten Saison gegen den Mann der Zukunft".

Immobile, der 2014/2015 mit überschaubarem Erfolg beim BVB kickte, hege vermutlich keine "Rache-Gelüste gegenüber Dortmund", erklärte Matthäus. "Es hat damals einfach nicht funktioniert und das lag natürlich auch an ihm. Er hat sich nicht wirklich integriert, hat die Sprache nicht gelernt und sich deshalb auch nie heimisch gefühlt. Das wirkt sich auf die Leistung aus." Unter dem Strich gelangen Immobile im Trikot der Schwarz-Gelben lediglich zehn Treffer in 34 Pflichtspielen. Nach nur einem Jahr zog er zum FC Sevilla weiter, im Sommer 2016 wechselte er zu Lazio, wo er seitdem zu den besten Torjägern der Serie A zählt.

Die Dortmunder müssten "in dieser Spielzeit in Europa in jeder Partie beweisen, dass sie reifer und entschlossener sind als im Vorjahr", forderte Matthäus. "Die spielerische Qualität dazu haben sie. Wenn Dortmund in Rom mindestens einen Punkt holt und die Heimspiele gewinnt, sind sie so gut wie Gruppen-Erster. Denn Zenit und Brügge sind bei Weitem nicht so stark wie die Italiener." Der BVB werde ein 1:1 in der Ewigen Stadt erreichen, so Matthäus' Tipp.

FC Bayern und RB Leipzig siegen, Gladbach verliert

Etwas mehr traut der 59-Jährige dem FC Bayern gegen "die unangenehmste Mannschaft Europas" Atlético Madrid zu. Der Titelverteidiger sei im Duell mit "Simeones Fußball-Maschinerie" zwar "der Favorit", so Matthäus, "aber gegen Atlético ist kein Team klar im Vorteil". Die Münchner seien "gewarnt, auch weil sie sich in den letzten Jahren schwer getan haben gegen dieses Team". Matthäus analysierte, die Spieler von Hansi Flick hätten in dieser Spielzeit bislang "defensiv ein paar mehr Probleme als noch in der letzten Saison". Der 150-malige Nationalspieler glaubt dennoch an einen 2:1-Sieg des FC Bayern.

Auch RB Leipzig werde sein Auftaktspiel gegen Basaksehir Istanbul gewinnen, mit 2:0, so Matthäus. Ein Sieg gegen den türkischen Meister sei "Pflicht" für das Team von Trainer Julian Nagelsmann.

Gladbach als viertem deutschen Vertreter in der Champions League prophezeite Matthäus eine Niederlage. Inter werde im eigenen Stadion "ein knappes 2:1" einfahren, so der frühere Spielmacher und spätere Libero. Das Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Klubs sei für ihn "pure Nostalgie", schwärmte Matthäus.