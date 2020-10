Tuchel nach PSG-Pleite irritiert: "Bisschen merkwürdig"

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Alles andere als zufrieden: Thomas Tuchel

Trainer Thomas Tuchel hat sich nach dem verpatzten Start in die Champions League von Paris Saint-Germain überrascht gezeigt.

"Es war eine Vorstellung ohne Intensität, ohne Aggressivität, ohne Balleroberungen, ohne Gegenpressing. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, warum", sagte Tuchel nach der 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Manchester United am Dienstag zum Auftakt der Gruppenphase.

Tuchel war "überrascht, weil wir gut waren in den Spielen davor und im Training". PSG, in der Vorsaison im Königsklassen-Finale dem FC Bayern München unterlegen, spielt in der Gruppe H noch gegen RB Leipzig und Basaksehir.

Gegen die Türken geht es schon am kommenden Mittwoch und dort will Tuchel eine Steigerung sehen. "Wir müssen uns verbessern, denn es ist klar, dass wir nicht zufrieden mit unserer Leistung sind. Aber es ist noch nicht an der Zeit, öffentlich zu kritisch zu sein."

Tuchels "komisches Gefühl" vor dem Anpfiff

Gerade in der ersten Halbzeit sah Tuchel ein schwaches Pariser Team. Bruno Fernandes (23.) hatte Manchester per Elfmeter in Führung geschossen, Marcus Rashford (87.) besiegelte die Pariser Niederlage kurz vor Schluss.

Dazwischen hatte ein Eigentor von Anthony Martial (55.) PSG wieder ins Spiel gebracht. Tuchel hatte offenbar schon vor dem Spiel etwas gespürt.

"Die Atmosphäre in der Umkleidekabine vor dem Match war etwas zu ruhig", berichtete der Deutsche: "Ich hatte ein komisches Gefühl. Normalerweise läuft viel Musik auf höchster Stufe. Es war sehr still dort - zu still."