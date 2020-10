Pressestimmen: "BVB enttäuscht auf ganzer Linie"

Revierfoto via www.imago-images.de

Harsche Kritik am BVB nach Pleite bei Lazio Rom

Borussia Dortmund ist mit einer ernüchternden Niederlage in die Champions-League-Saison 2020/2021 gestartet. Ausgerechnet Ciro Immobile sorgte mit einem Tor und einer Vorlage bei der 1:3-Pleite der Schwarzgelben für die entscheidenden Akzente. Kein Wunder, dass die internationale Presse den früheren BVB-Flop besonders hervorhebt.

weltfussball hat die Pressestimmen zur BVB-Pleite gesammelt:

DEUTSCHLAND

Bild: "Ein Champions-League-Auftakt zum Vergessen! Dortmund verklatscht das erste Spiel bei Lazio Rom mit 1:3, kassiert beim wohl härtesten Gruppengegner eine vollkommen verdiente Pleite. Und natürlich gibt es die Tor-Rache von Ex-BVB-Star Ciro Immobile."

kicker: "Bärenstarker Immobile führt Lazio zum Sieg. Dortmund hat den Champions-League-Auftakt mit einem 1:3 bei Lazio verpatzt. Die Römer waren im ersten Durchgang das klar bessere Team und nutzten die Abwehrschwächen der Borussia zur 2:0-Pausenführung. Der BVB schöpfte nach dem Anschlusstor kurze Hoffnung, die ein Joker aber prompt zerstörte."

Spiegel: "Zu einfach! Dortmund verliert wieder mal ein Auswärtsspiel in der Königsklasse. Viele Spieler erwischten dabei einen schlechten Abend. Bei Thomas Meunier aber werden die Zweifel größer: Kann er Hakimi wirklich ersetzen?"

WAZ: "Ausgerechnet Ex-BVB-Sürmer Immobile verdirbt Borussia Dortmund den Auftakt in der Champions League. Applaus brandete auf unter den 1000 Zuschauern im Olympiastadion von Rom. Er galt Ciro Immobile, der nach 80 Minuten ausgewechselt wurde. Denn der einstige Fast-Torlos-Stürmer von Borussia Dortmund hatte das Champions-League-Auftaktspiel zugunsten seines aktuellen Arbeitgebers Lazio Rom entschieden, hatte ein Tor und eine Vorlage beigetragen zum letztlich leistungsgerechten Sieg der Römer."

Ruhr Nachrichten: "Der BVB enttäuscht zum Auftakt der Champions League auf ganzer Linie. Beim 1:3 in Rom mangelt es an Aggressivität und Spielwitz. Ciro Immobile lässt Hummels und Co. alt aussehen."

ITALIEN

Gazetta dello Sport: "In der Champions League hat Lazio Rom zu seiner besten Version zurückgefunden und sein Comeback nach 13 Jahren Abstinenz mit einem wunderschönen und überzeugenden Sieg gegen Borussia Dortmund gefeiert. Immobiles Tor in der sechsten Minute ebnete den Weg, das Eigentor von Marwin Hitz nach Kopfball von Luiz Felipe gab die nötige Sicherheit. Der Rest war reiner Wille, ganz anders als noch am Samstag bei der Pleite gegen Sampdoria. Das Ergebnis belohnt am Ende eine hochklassige Performance der Biancocelesti mit herausragenden Aussichten für die Meisterschaft."

Calciomercato: "Die Römer feiern einen monströsen Start in die Champions League gegen die lauwarme Borussia. Wer weiß, ob Tuchel das öffnende 1:0 von Ciro Immobile gesehen hat, Dortmunds schlechtester Transfer laut deutschen Zeitungen. Wer weiß, ob Klopp es gesehen hat, der den Stürmer unbedingt wollte, dann aber in die Premier League ging. Aber einer von Immobiles wenigen Freunden hat es gesehen: Marco Reus. Und die Geschichtsbücher haben es definitiv gesehen: nach 13 Jahren ist es ausgerechnet der ehemalige Dortmunder Immobile, der das erste Tor des Spiels erzielt. In dieser geschichtsträchtigen Nacht, in der Lazio die Favre-Truppe erst schockt und dann Haaland und Sancho - Favres so hochgelobte perfekte Spielzeuge - zerstört."

Tuttosport: "Eine Traumnacht, auf die Lazio 13 Jahre gewartet hat. Der frühere BVB-Profi Ciro Immobile mit der schnellen Eröffnung, Luiz Felipe hilft beim 2:0 mit, Haaland düpiert die Römer kurzzeitig, und Akpa Akpro versenkt die Deutschen schließlich und sorgt für ein fantastisches Debüt der Biancocelesti."

Corriere dello Sport: "Nach 13 Jahren Wartezeit überwältigen die Biancocelesti die Deutschen im Olympiastadion nach einer vor allem in der ersten Hälfte dominanten Partie. Überlegen in allen Belangen hat Lazio sein Königsklassen-Abenteuer im besten Sinne gestartet."

La Repubblica: "13 Jahre nach dem letzten Champions-League-Auftritt feiert Lazio Rom sein Comeback mit einem überzeugenden Erfolg. Eine überragende erste Hälfte und eine gute Reaktion auf den Anschlusstreffer bringen dem Inzaghi-Team einen 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund und den besten Start ins europäische Abenteuer.

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "Fehlstart für Dortmund bei Lazio trotz Haaland-Tor. So hatte man sich bei Borussia Dortmund den Start in die neue Saison der Champions League wohl nicht vorgestellt: Zu Gast bei Lazio Rom ist der BVB in eine völlig verdiente 1:3-Niederlage geschlittert - nicht einmal ein Tor des Ex-Salzburgers Erling Haaland hat daran etwas ändern können ..."