Lewandowski jagt Champions-League-Novum

Julian Finney - UEFA

Robert Lewandowski vom FC Bayern jagt einen Rekord

Wenn der FC Bayern München am Mittwochabend (21 Uhr) gegen Atlético Madrid in die Champions-League-Saison startet, ruhen die Augen einmal mehr auf Star-Stürmer Robert Lewandowski. Der Pole kann gegen die Madrilenen für ein Novum in der Königsklasse sorgen.

Die Bestmarke von 130 Champions-League-Toren von Cristiano Ronaldo wird für Lewandowski mit seinen bislang 68 Treffern zwar wohl unerreichbar bleiben. Trifft der 32-Jährige gegen Atlético, stellt er allerdings dennoch einen neuen Rekord auf: Noch nie zuvor konnte ein Spieler in zehn aufeinanderfolgenden Gruppenspielen der Königsklasse mindestens einen Treffer erzielen.

Derzeit gelang Lewandowski dieses Kunststück in neun Partien in Serie. Besonders beeindruckend: Der Rechtsfuß traf in den vergangenen neun CL-Gruppenspielen des FC Bayern sogar 17 Mal ins gegnerische Netz. Viermal konnte der Nationalspieler doppelt jubeln, gegen Roter Stern Belgrad knipste Lewy im November 2019 sogar vierfach.

Bislang liegt Lewandowski mit dieser Ausbeute gleichauf mit Ronaldo, der Portugiese traf zwischen Dezember 2012 und Oktober 2014 in neun aufeinanderfolgenden Gruppenspielen für Real Madrid (ebenfalls 17 Tore).

Robert Lewandowski jagt eine Legende des FC Schalke 04

Dass Lewandowski absolut zuzutrauen ist, für das Novum zu sorgen, steht derzeit wohl außer Frage. Nach vier Bundesliga-Spielen zieren bereits wieder sieben Tore das Konto von Europas Fußballer des Jahres 2020.

In der ewigen Torjägerliste des deutschen Oberhauses rangieren lediglich noch die Legenden Kaus Fischer (268 Tore für den VfL Bochum, den 1. FC Köln, den FC Schalke 04 und den TSV 1860 München) und Gerd Müller (365 für den FC Bayern München) vor Lewandowski, der für Borussia Dortmund und den FC Bayern München bislang auf 243 Tore in 325 Spielen kommt. Dass er Fischer noch kassiert, ist zu erwarten.